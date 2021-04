L’editore Seirindo ha annunciato, sul suo account Twitter ufficiale, che il creatore di manga Fumino Hisamitsu è morto il 16 aprile all’età di 77 anni.

Fumino Hisamitsu – la carriera

Hisamitsu era nato a Nagoya nel 1943 e ha debuttato nel mondo dei manga con il volume Chikyū Ayaushi quando aveva solo 15 anni. Ha anche lavorato come assistente di Osamu Tezuka.

Ha disegnato personaggi e lavorato come animatore chiave per gli anime Shōnen Ninja Kaze no Fujimaru, Bōken Gabotenjima, conosciuto anche come Kid Samurai, e Mirai Kara Shōnen Super Jetter, (Super Jetter, il ragazzo venuto dal futuro) senza contare che e ha disegnato i successivi adattamenti manga di tutti e tre. È anche accreditato come il creatore originale di Bōken Gabotenjima.

Hisamitsu è stato anche il primo creatore di manga ad adattare il testo mitologico giapponese Records of Ancient Matters in forma di manga nella sua interezza, nella serie Manga de Yomu Kojiki. Disegnò anche adattamenti manga di altri testi storici e manga sulla storia giapponese, come il manga Dōgen-sama Monogatari e Gakushū Manga Nihon no Rekishi.

La famiglia di Hisamitsu ha organizzato il funerale in forma privata.

A proposito del “Dio dei manga” Osamu Tezuka

Osamu Tezuka (1928 – 1989) è stato un fumettista, animatore, produttore televisivo e cinematografico giapponese.

Tra le sue opere più famose, oltre ad Astro Boy, Kimba, Il leone bianco (Jungle Taitei), La principessa Zaffiro (Ribbon no kishi) e Ludwig B uno dei manga che Osamu Tezuka lasciò incompleti al momento della sua morte, avvenuta nel 1989.

Queste opere avrebbero poi ispirato le generazioni successive nella narrazione manga e nell’arte che gli sarebbero guadagnate il soprannome di “Il Dio del manga” (Manga no kamisama).

Altrettanto significativo è la sua fondazione dello studio Mushi Production, dove avrebbe diretto la produzione di adattamenti anime di gran parte del suo manga e di altre produzioni originali. Forse il più significativo di questi è stato Astro Boy, basato sul manga di Tezuka, che è diventato la prima serie animata giapponese di mezz’ora. L’anime ha aperto la strada alle tecniche di animazione e ai metodi di produzione che hanno dato origine alla prima estetica e stili di anime televisivi.

