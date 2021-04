Megumi Hayashibara, la doppiatrice della protagonista di Slayers, conosciuto in Italia con il titolo di Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo, terrà un concerto virtuale VTuber.

Slayers – il concerto virtuale

Megumi Hayashibara è rinomata per le sue abilità canore e nel suo curriculum spiccano personaggi iconici come Rei Ayanami di Evangelion, Ranma Saotome di Ranma 1/2 e persino Hello Kitty della Sanrio. L’attrice e cantante ha prestato la voce alle canzoni tematiche di un numero sbalorditivo di produzioni anime nel corso della sua carriera, tra cui più di due dozzine solo per Slayers.

Per il suo concerto, ufficialmente chiamato Lina Inverse 3D Concert, Lina eseguirà le canzoni Give a Reason (sigla di apertura di Slayers Next), Midnight Blue (sigla finale del primo film degli Slayers), Breeze (sigla di apertura di Slayers Try), Revolution (sigla finale di Slayers Revolution) e Two Thumbs Up (una canzone d’immagine della compilation Slayers Megumixxx).

Oltre alle canzoni, l’evento in streaming, che fa parte dei festeggiamenti per i 30 anni degli Slayer, includerà una componente video “in stile YouTuber”, che vedrà partecipare anche la sua amica/rivale Naga, interpretata da Maria Kawamura. Interverrà anche la creatrice del franchise Hajime Kanzaka come supervisore della sceneggiatura.

Per quanto riguarda i luoghi specifici, il 7 maggio il concerto sarà trasmesso in streaming tramite XWorld VR Chat, mentre l’8 maggio si terrà in streaming sulla piattaforma video Twitcasting. Entrambi gli eventi iniziano alle 21. I biglietti costano 3.300 yen (25,39 euro). Il numeri dei biglietti è limitato e le domande possono essere fatte per lo streaming del 7 maggio qui e quello dell’8 maggio qui.

A proposito di Slayers

Slayers è una serie di anime, manga e light novel giapponese di genere fantasy, che racconta di Lina Inverse e Gourry Gabriev e delle loro avventure, facendo la parodia dei giochi di ruolo fantasy.

L’anime si compone di cinque serie televisive, tutte dirette da Takashi Watanabe. Alle serie seguono numerosi OVA e film pubblicati successivamente alla serie televisiva, ma collocabili prima degli eventi di quest’ultima, in cui Lina è accompagnata da Naga.

L’adattamento italiano della serie televisiva è stato curato da Mediaset, che ne ha modificato il titolo in Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina

I film e gli OAV della serie sono stati pubblicati in Italia da Yamato Video nel 1999 con adattamento fedele, ma mantenendo le voci e i nomi dei personaggi della serie TV.

