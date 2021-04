Interabang Entertainment e Limited Run Games stanno per pubblicare Jay And Silent Bob: Mall Brawl su PlayStation e Xbox. Il picchiaduro a scorrimento laterale ispirato ai titoli classici in 8 bit era stato precedentemente rilasciato sia su Nintendo Switch che su Steam lo scorso anno, ma ora il gioco arriverà sia sulle console attuali che su quelle di nuova generazione.

Inoltre, Jay And Silent Bob: Mall Brawl sarà stampato anche alcune edizioni fisiche speciali da collezione.

Jay And Silent Bob: Mall Brawl – i dettagli delle nuove edizioni per PlayStation e Xbox

Jay And Silent Bob: Mall Brawl è stato anche migliorato con immagini di qualità superiore e una colonna sonora remixata che verrà aggiunta alle versioni precedenti del gioco come aggiornamento gratuito.

I fan possono acquistare la Standard Edition per $ 30 sul sito di Limited Run oppure la Collector’s Edition per $ 60, sempre sul medesimo sito. Quest’ultima edizione include con una versione fisica del gioco, una custodia per cartucce retrò che si adatta alla custodia del gioco standard, la colonna sonora di 12 canzoni a 8-Bit e un poster reversibile 18 ‘x 24’. Entrambe le versioni verranno rilasciate il 10 maggio 2021.

Dopo aver sabotato una trasmissione televisiva che era stata filmata al centro commerciale, Jay e Silent Bob vengono inseguiti dal capo della sicurezza LaFours e dai suoi scagnozzi di basso livello.

In Jay And Silent Bob: Mall Brawl, i due dovranno combattere per tornare a casa, fuori dal Quick Stop. Dovranno affrontare innumerevoli guardie di sicurezza, ratti aggressivi del centro commerciale, barili che rimbalzano e una miriade di altre minacce familiari per i giocatori cresciuti nell’era NES dei brawlers a 8 bit.

I giocatori possono affrontare la sfida da soli, scambiando i personaggi a piacimento, o insieme aun amico nella modalità cooperativa in multiplayer locale.

