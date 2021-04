Come annunciato in precedenza, Horizon Zero Dawn (che avevamo recensito qui qualche anno fa) è disponibile per il download gratuito su PS4! Si tratta della Complete Edition che quindi include anche il DLC. Il tutto fa parte dell’offerta di Sony “Play at Home” per via della pandemia di COVID-19.

Quest’avventura targata Guerrilla Games sarà quindi totalmente disponibile al pubblico su PS4 senza spendere un centesimo. Un’iniziativa davvero notevole e che durerà fino a metà mese prossimo, ovvero il 15 maggio, dunque non lasciatevela sfuggire! Il DLC The Frozen Wilds era uscito alla fine del 2017.

Voi lo avete già giocato?

Horizon Zero Dawn – i dettagli sul seguito

Guerrilla Games ha rivelato dei dettagli sul seguito di Horizon Zero Dawn, ovvero Forbidden West. La casa di sviluppo ha parlato di un sistema di frontiere tra lo Utah e l’Oceano Pacifico e ha inoltre confermato la presenza di San Francisco e la Yosemite Valley. Non a caso, in molte immagini promozionali apparse in rete negli ultimi mesi è possibile vedere l’iconico Golden Gate Bridge.

Guerrilla Games ha posto l’accento sulle nuove macchine e le minacce che Aloy dovrà affrontare, in un mondo che non le sarà familiare come quello visto in Horizon Zero Dawn, dovendo adattarsi alle nuove fazioni e condizioni per sopravvivere. Infine il team aveva parlato di un’America profondamente avanti nel futuro in cui l’ovest è divenuto un luogo inospitale e pericoloso, ancora più di quello da cui proviene la nostra protagonista.

Di sicuro ci sono altri luoghi famosi e mozzafiato che Guerrilla vuole tenere segreti in attesa di poter condividere nuove informazioni. Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è atteso per PS5 ma non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn è uscito anche per PC nel 2020, sia sulla piattaforma di Steam che di Epic Games.

