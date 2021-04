L’universo di Gundam sta per diventare molto più grande, espandendosi sempre più per la gioia degli innumerevoli fan della storica serie di animazione giapponese originale sui Mecha.

Mentre l’anime continua la propria corsa oltreoceano, nella patria giapponese, anche Hollywood sta per dare il proprio, personale contributo all’espansione del franchise con un film live-action. Il regista Jordan Vogt-Roberts è stato scelto per supervisionare il progetto e, di recente, stanno emergendo sempre più informazioni che riguardano questo nuovo film live-action di Gundam.

Jordan Vogt-Roberts parla dei piani di Netflix per il live-action di Gundam

Su Twitter, Vogt-Roberts ha iniziato a dare qualche informazione ai fan, a modo suo. Il regista sta rispondendo riguardo la copertura del progetto live-action di Netflix con tutto l’entusiasmo di cui è capace.

Dopotutto, non capita tutti i giorni di vedere un annuncio come questo andare in diretta, e il regista di Kong: Skull Island è chiaramente felice di portare Gundam sul grande schermo, come potete vedere dalle sue stesse dichiarazioni, condivise tramite il proprio profilo ufficiale su Twitter:

“Un tweet non può iniziare a esprimere quanto sono eccitato da questo“.

Il regista ha anche condiviso diversi tweet ufficiali di Sunrise, lo studio che ha dato vita a Gundam. Vogt-Roberts è persino arrivato al punto di condividere alcune opere d’arte crossover che portano Gundam e King Kong in un unico mondo, un esperimento davvero molto interessante. I fan gli stanno inoltre chiedendo se ci sarà anche un cameo del MonsterVerse nell’adattamento, ma vedremo se sarà possibile.

Per quanto riguarda il film di Gundam, al momento si sa poco del progetto. Netflix distribuirà il film insieme a Sunrise e Legendary Entertainment. Brian K. Vaughn è stato ingaggiato per scrivere il film mentre Vogt-Roberts ne è il regista. Al momento, non è stata annunciata alcuna finestra di rilascio, né il cast degli attori che vi prenderanno parte.

