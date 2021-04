Saint Seiya Final Edition, la nuova edizione del manga cult del maestro Masami Kurumada, debutterà questo 8 Giugno con i primi due volumi pubblicati da Akita Shoten nelle librerie del Giappone.

Come vi abbiamo già riportato questa edizione definitiva e rimasterizzata godrà di una impostazione grafica di copertina simile a quella di Next Dimension, sequel naturale della serie originale dei Cavalieri dello Zodiaco, e conterrà aggiunte e correzioni in quasi tutte le pagine.

Inoltre raccoglierà le miniserie Episode Zero, Origin e Destiny finora uscite solo su rivista.

Grazie al blog ufficiale di Kurumada Pro. possiamo dare una prima occhiata alle copertine dei volumi 1 e 2, che vantano illustrazioni inedite, e ad alcune pagine di Next Dimension Volume 13 — in uscita lo stesso giorno:

Saint Seiya – tra Final Edition e Next Dimension

Il formato dei volumi di Saint Seiya Final Edition è di 12,5 x 17,6 cm; il primo conta 266 pagine, il secondo 290 pagine: il numero complessivo dei volumi, quindi, dovrebbe essere minore della perfect edition (22 volumi), recentemente ristampata da Edizioni Star Comics.

Il volume 13 di Next Dimension raccoglierà i capitoli 89-95, usciti originariamente su rivista nel 2018.

Per l’inizio di questa Estate, inoltre, è prevista la ripresa della serie con l’arrivo dei capitoli 96-101.

In Italia Next Dimension è in corso per J-POP Manga.

Il 20 Aprile, invece, sono usciti il volume 15 di Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena di Chimaki Kuori (edito da Planet Manga in Italia) e il primo volume di Episode.G Requiem di Megumu Okada.

Il 18 Giugno, infine, verranno pubblicati il volume 1 di Saint Seiya The Lost Canvas Bangai-hen (o Extra Edition), contenente i capitoli fuori serie realizzati da Shiori Teshirogi, e il volume 1 di Dark Wing, l’isekai sceneggiato da Kenji Saito, autore di Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe e di Magical Girl Howling Moon (entrambi pubblicati da Planet Manga in Italia), e disegnato da Shinshu Ueda (Saiyuki Reload Blast Anthology, Manga Men).

