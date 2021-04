Anime Factory ha programmato un mese di Giugno all’insegna dell’intramontabile Lupin III.

Viene presentata per la prima volta in Blu-ray Disc la serie spin-off per un pubblico maturo La Donna Chiamata Fujiko Mine (che in edicola uscirà soltanto in DVD) e il film Il Castello di Cagliostro di Hayao Miyazaki , quest’ultimo anche in edizione Ultra HD.

Tutti i prodotti saranno disponibili dal 17 Giugno 2021 nei migliori negozi specializzati, fisici e online.

Restiamo in attesa dei dettagli delle edizioni.

UNA DONNA DI NOME FUJIKO

2 Blu-ray Disc

€ 33,75

3 DVD

€ 28,75

IL CASTELLO DI CAGLIOSTRO

DVD

€ 16,25

Blu-ray Disc

€ 19,25

UHD + Blu-ray Disc

€ 28,75

Ricordiamo che Yamato Video ha annunciato anche una nuova edizione integrale della terza serie di Lupin.

A proposito di Lupin III – Una donna di nome Fujiko

Prodotta da TMS Entertainment, Lupin III La Donna Chiamata Fujiko Mine è diretta da Sayo Yamamoto (Michiko e Hatchin) su sceneggiatura di Mari Okada (anohana, Maquia).

La caratterizzazione grafica dei personaggi e la direzione dell’animazione è curata da Takeshi Koike — responsabile anche della trilogia composta dai film La Lapide di Daisuke Jigen, Il Sangue di Goemon e La Menzogna di Fujiko Mine (disponibili su Pime Video).

La serie si compone di 13 episodi andati in onda in Giappone tra l’Aprile e il Luglio del 2012; in Italia è stata trasmessa per la prima volta tra Maggio e Giugno 2014 su Italia 2.

A proposito di Lupin III – Il Castello di Cagliostro

Lupin III – Il Castello di Cagliostro è il secondo film animato della serie, diretto dal maestro Hayao Miyazaki e uscito nei cinema del Giappone nel 1979.

In Italia è stato trasmesso sulle reti Mediaset e pubblicato in VHS, DVD e Blu-ray Disc:

Lupin e il fedele Jigen hanno rintracciato la fonte delle banconote false che stanno mettendo in ginocchio l’economia mondiale: il piccolo paese di Cagliostro, governato dall`omonimo conte. Tra le mura di pietra del suo castello, il conte tiene imprigionata la bella principessa Clarissa, che conosce la chiave per un tesoro di ricchezza inimmaginabile. Lupin vuole liberare la ragazza, punire i malvagi e naturalmente prendersi il tesoro.

