Marvel annuncia Aliens: Aftermath

Aliens: Aftermath è il nuovo comic one-stot dedicato agli Xenomorfi. Marvel Comics celebrerà il 35° anniversario di Aliens visitando Hadley’s Hope, l’ambientazione del film d’azione fantascientifico, questo luglio nel one-shot Aliens: Aftermath.

Aliens: Aftermath – i primi dettagli

Benjamin Percy (Wolverine, X-Force) ha scritto la storia, mentre le illustrazioni sono a cura di Dave Wachter (Iron Fist: Heart of the Dragon). Il numero doppio promette di rivelare un “terrificante possibile futuro” per LV-426, il sito in cui l’equipaggio della Nostromo ha incontrato per la prima volta i mortali Xenomorfi.

Anni dopo, Ellen Ripley si svegliò dal crio-sonno per apprendere che la Weyland-Yutani aveva costruito una colonia nello stesso luogo ed era tornata lì per trovare la comunità devastata dalle stesse creature aliene.

Aliens: Aftermath è ambientato tre decenni e mezzo dopo, quando una squadra di giornalisti cerca di scoprire la verità sulla tragedia di Hadley’s Hope. Ecco la descrizione che ne fa Marvel Comic:

“Sono passati 35 anni dalla tragedia della colonia di Hadley’s Hope, ma quello che è successo durante quella sfortunata avventura è stato avvolto nel mistero. Una squadra rinnegata di giornalisti investigativi si sta dirigendo verso la luna che Weyland-Yutani ha cancellato da tutte le registrazioni, e riporteranno indietro la verità, anche se li ucciderà… e ciò che rimane in quel sito bombardato proverà a fare proprio questo“.

Percy ha detto:

“Quando ero bambino, avevo un poster che copriva per intero una porta di uno Xenomorfo che si schiantava attraverso il legno, strappando i cardini, avanzando strisciando in avanti con un sorriso gocciolante. Questa è l’immagine che senza dubbio ha influenzato il mio stile immaginifico, insieme ai film e ai fumetti che ho visto e letto più e più volte. Fino ad oggi, non posso afferrare un coltello senza voler appoggiare la mano su un tavolo e ticchettare con la spunta tra le mie dita aperte – non posso giocare a ping-pong o indizio senza urlare: ‘Game over, amico”. Sono stato innamorato di queste storie la maggior parte della mia vita, ed è davvero un onore e un piacere celebrare il 35° anniversario di Aliens con una sceneggiatura inchiostrata di sangue acido“.

Qui di seguito, ecco la copertina di Aliens: Aftermath:

