Ricordare l’importanza di portare un asciugamano sempre con sé ora è più facile che mai grazie a South Park e Adidas, che hanno collaborato per dare vita a un paio di sneaker a tema ispirate a Towelie, il personaggio che qui da noi in Italia conosciamo meglio con il nome di Asciughino.

Le nuove sneaker sono disponibili per l’acquisto già da oggi su diversi siti web. È la calzatura definitiva per i moltissimi fan della sarcastica, irriverente e dissacrante serie americana ambientata nella cittadina fittizia di South Park e, se volete metterne le mani su un paio di queste nuove scarpe a tema, continuate la lettura di questo articolo per tutti i dettagli.

Le nuove sneaker a tema South Park di Adidas sono ispirate ad Asciughino

Le scarpe South Park x Adidas Campus 80s Towelie presentano un esterno simile a un asciugamano e sulla linguetta sono molto ben visibili gli occhi di Asciughino sulla linguetta. Come potete vedere dall’immagine qui in alto, la sclera degli occhi è completamente bianca, ma quando le scarpe vengono esposte ai raggi UV il colora vira verso il rosso nella parte bassa, con tanto di vene più scure, e il blu nella parte alta, per simulare il colore delle palpebre abbassate: un modo divertente per simboleggiare quanto possa essere fatto.

Le linguette sono anche decorate al loro interno con le parole immortali “Non dimenticare di portare un asciugamano” e “Non ho idea di cosa stia succedendo“. Infine, c’è una piccola tasca a strappo all’interno della linguetta per riporre… oggetti di valore.

South Park x adidas Campus 80s Towelie

Le sneakers Adidas South Park Towelie saranno possono essere ordinate tramite i link sottostanti per $ 100 direttamente sul sito di Adidas.

