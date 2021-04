Funko ci sta deliziando tutti con una vera e propria ondata di nuovissimi personaggi POP! basati sull’imminente Space Jam 2 – A New Legacy. Come abbiamo visto nel recente trailer, LeBron James si unirà a una squadra di Tunes insieme a una vasta gamma di personaggi iconici di Warner Bros., per Funko aveva davvero molte opzioni fra cui scegliere.

Space Jam 2 – ecco i nuovi Funko POP!

La prima ondata di Funko POP! dedicati a Space Jam 2 – A New Legacy include 9 personaggi POP! comuni, 5 portachiavi POP!, 12 Mystery Minis e un gioco Space Jam Funkoverse. Ci sono anche esclusive per Walmart, Amazon e Funko Shop. Di seguito è possibile trovare maggiori dettagli sulla nuovissima collezione di Funko POP! a tema Space Jam 2.

Da notare che i preordini sono stati già aperti su Amazon, Walmart e Entertainment Earth. I link per la prenotazione degli articoli esclusivi sono indicati nell’elenco seguente.

LeBron James Funko Pop di dimensioni jumbo – Esclusiva Walmart

LeBron James Variant Funko Pop – Esclusiva Amazon

Taz Funko Pop – Esclusiva Walmart

Bugs Bunny Pop e Tee – Esclusiva Walmart

Marvin the Martian Pop and Tee – Esclusiva Target

Porky Pig – Prossimamente sul Funko Shop (esclusivo)

LeBron James Pop! Figure in vinile

LeBron James Leap Pop! Figure in vinile

Silvestro e Titti Pop! Figure in vinile e Buddy

Daffy Duck Pop! Figure in vinile

White Mamba Pop! Figure in vinile

Wet / Fire Pop! Figure in vinile

Bugs Bunny Pop! Figure in vinile

Lola Pop! Figure in vinile

Marvin the Martian Pop! Figure in vinile

Space Jam 2 portachiavi pop

Space Jam 2 100 Pop! Funkoverse Strategy Game Expandalone

Space Jam 2 Mystery Minis

La sinossi di Space Jam 2 – A New Legacy:

Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche “King” James con il loro modo di giocare.

