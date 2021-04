Il sito ufficiale della serie di film omnibus Toei Manga Matsuri ha iniziato a trasmettere un nuovo teaser trailer per il nuovo film del franchise Detective Culetto (Oshiri Tantei) che potete guardare all’inizio della pagina.

Il video rivela il titolo del film, il cast, lo staff e la data d’uscita che cade il 13 agosto.

Detective Culetto – quello che sappiamo sul film

Il terzo film di Detective Culetto si intitola Eiga Oshiri Tantei: Sufūre-to no Himitsu (Oshiri Tantei: The Secret of Sufūre Island). La storia è ambientata su un’isola con scogliere inimmaginabilmente ripide. Gli abitanti cavalcano il vento e volano nei cieli per spostarsi.

Il cast ritorna dai precedenti film, con Yuko Sanpei nei panni di Oshiri Tantei, Ayaka Saito come Brown, Takahiro Sakurai nel ruolo di Kaitō U e Ikkei Watanabe come Capo Maltes.

Akifumi Zako (Toriko, Hugtto! Precure) sta dirigendo il film alla Toei Animation. La scrittrice dell’anime televisivo Detective Culetto Natsuko Takahashi torna a scrivere la sceneggiatura del film insieme a Jun Narita.

A proposito di Detective Culetto

Detective Culetto è il singolare protagonista di una serie di libri per bambini dell’autore chiamato Troll.

Le sue storie sono state adattate in una serie anime dalla Toei Animation.

Gli episodi dell’anime, diretto da Megumi Ishitani, sono stati pubblicati sul canale youtube ufficiale di Toei Animation. Yuki Sanpei ha doppiato il personaggio principale, Ayaka Saito ha dato la voce al cane assistente Brown, mentre Ikkei Watanabe è stato la voce narrante.

Il manga di Detective Culetto sarà pubblicato in Italia dalla Panini Comics che descrive così la trama:

Risolve i casi più intricati con il suo irresistibile savoirfaire. Nessun malfattore è in grado di sfuggire alle sue abilità deduttive… e alle sue puzzette! Detective Culetto, uno dei personaggi giapponesi più amati dal volto decisamente particolare, fa il suo debutto in Italia con l’intricato caso della signora in viola, alle prese con degli enigmi altrettanto particolari!

