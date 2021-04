Il film Detective Conan: The Scarlet Bullet (Meitantei Conan: Hiiro no Dangan) è riuscito a superare l’ultimo film del franchise di Evangelion, Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time (Shin Evangelion Gekijō-ban) rubandogli il primo posto.

Detective Conan: The Scarlet Bullet – guadagni importanti

Detective Conan: The Scarlet Bullet ha venduto 1.533.054 biglietti e ha guadagnato 2.218.130.800 yen (circa 17 milioni di euro) nei suoi primi tre giorni nelle sale cinematografiche giapponesi, piazzandosi al primo posto del box office giapponese nel suo weekend di apertura, facendo sì che Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time scendesse alla seconda posizione nel suo sesto weekend.

Ricordo che l’ultimo film di Evangelion ha guadagnato 155.078.150 yen (circa 1 milione di euro) da venerdì a domenica. Ha venduto un totale di 5.088.007 biglietti e ha guadagnato un totale di 7.799.314.050 yen (circa 59,6 milioni di euro).

Ricordo inoltre il giorno del suo tanto atteso debutto, l’8 marzo, il film ha raggiunto cifre record che lo hanno piazzato in testa alla classifica dei film più remunerativi del franchise. Il film di Evangelion 3.0+1.0 ha venduto 539.623 biglietti per 802.774.200 yen nel suo primo giorno in 466 cinema (circa il 21.7% in più di biglietti) e guadagnato il 23.8% in più di yen rispetto alle cifre registrate dal predecessore del 2012, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.

Non solo: il film ha avuto i più alti guadagni IMAX nel giorno di apertura in Giappone, con l’equivalente di ben 800 milioni di Yen, quasi 6 milioni di Euro, in biglietti IMAX.

E gli altri film?

Il film live-action del franchise monster hunter della CAPCOM è sceso dalla terza alla quarta posizione nel suo quarto fine settimana in Giappone. Il film ha guadagnato 52.473.200 yen (circa 400.986,54 euro) dal venerdì alla domenica e un totale cumulativo di 1.087.241.100 yen (circa 8,03 milioni di euro).

Per quanto riguarda Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, dopo 12 settimane consecutive al primo posto al botteghino in Giappone è sceso al secondo durante il fine settimana del 9-10 gennaio, uscendo in seguito dalla top 3.

Infine Girls und Panzer das Finale, in sei parti, è tornato nella top 10 aggiudicandosi l’ottavo posto nel suo quarto fine settimana. Il film ha guadagnato 26.875.300 yen (205.379,78 euro) da venerdì a domenica, per un totale cumulativo di 389.349.300 yen (quasi 3 milioni di euro).

A proposito di Detective Conan: The Scarlet Bullet

Detective Conan: The Scarlet Bullet è il 24° film del franchise. Il film doveva uscire il 17 aprile dell’anno scorso, ma è stato rimandato dalla data originale a causa del Coronavirus.

Il film ha quindi debuttato il 17 aprile simultaneamente in 22 paesi e territori al di fuori del Giappone: Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Singapore, Malesia, Indonesia, Filippine, Brunei, Thailandia, Vietnam, Germania, Austria, Svizzera, Lichtenstein, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita e Francia.

Tomoka Nagaoka (Detective Conan: Fist of Blue Sapphire) ha diretto il film e Takeharu Sakurai (Detective Conan: Zero the Enforcer) ha scritto la sceneggiatura. Katsuo Ono è tornato a comporre la musica. Il gruppo rock Tokyo Jihen ha eseguito la sigla Eien no Fuzaishōmei (The Eternal Alibi).

Detective Conan: The Scarlet Bullet è incentrato sulla famiglia Akai ed è ambientato alla vigilia dei World Sports Games che si svolgeranno a Tokyo.

