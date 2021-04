La rivista di anime Animage ha deciso di collaborare con lo Studio Ghibli creando una mostra d’arte dedicata a uno dei classici film di Hayao Miyazaki, Nausicaä della Valle del Vento con esposizioni d’archivio, un menu tematico nel caffè collocato all’interno della mostra e un sacco di merchandising rieditato in vendita!

Nausicaä della Valle del Vento – ecco in cosa consiste la mostra

Animage è una rivista giapponese di anime e intrattenimento che ha iniziato a pubblicare nel 1978. Il manga Nausicaä della Valle del Vento di Hayao Miyazaki è stato serializzato su Animage tra il 1982-1994 ed è stato rapidamente adattato nel classico film anime del 1984.

Il suo successo ha spianato la strada per la fondazione nel 1985 dello Studio Ghibli da parte di Miyazaki e altri tre, tra cui Toshio Suzuki che è stato il redattore della rivista dalla fine degli anni ’70 agli anni ’80 ed è stato determinante per ottenere l’approvazione della trasposizione animata del manga.

La mostra, intitolata Ghibli Exhibition – Ghibli Began from the Pages of One Magazine, si terrà dal 15 aprile al 5 maggio ai grandi magazzini Matsuya Ginza di Tokyo.

La mostra, aperta per un tempo limitato, mette in mostra innumerevoli numeri pre-Ghibli e Ghibli di Animage e altri materiali estratti dagli archivi del Museo Ghibli di Mitaka, Tokyo.

Le audioguide per i visitatori sono state registrate niente meno che dall’originale doppiatrice giapponese di Nausicaä, Sumi Shimamoto, che fornisce commenti sui punti salienti della mostra, curiosità dietro le quinte e famose citazioni di Nausicaä.

Nella mostra troviamo anche una versione a grandezza naturale dell’abito blu indossato da Nausicaä, completo della sua maschera e fucile Shohki per proteggersi quando si trova nel Mare di Decadimento, creato dallo scultore giapponese Takayuki Takeya.

Uno dei punti salienti della mostra però, è decisamente il caffè, che presenta un menù decisamente speciale. La caffetteria offre infatti un totale di sei piatti basati su due film pre-Ghibli strettamente associati allo studio: Nausicaä della Valle del Vento e Laputa – Il castello nel cielo.

Ispirato a Nausicaä della Valle del Vento abbiamo: la Valley of the Wind Mont Blanc (1.210 yen) e il Blue Ice Cream and Golden Pudding Parfait (1.320 yen)

Ispirati invece a Laputa – Il castello nel cielo: Levitation Stone Blue Lemonade (880 yen) e Coffee Mocha Float in the Sky (1.210 yen)

Abbiamo poi anche alcune aggiunte ispirato a Conan, il ragazzo del futuro: High

Harbor Icing Cake (990 yen) e al recente Earwig e la Strega: Home for Children’s Shepherd’s Pie Plate (1.320 yen) che sarà in vendita il 29 aprile.

Infine, sono in vendita anche speciali prodotti commemorativi di Animage, tra cui carte da gioco, giochi da tavolo e cartelle d’ufficio.

L’ingresso alla mostra è fissato a intervalli prestabiliti per tutto il giorno.

