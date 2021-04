In Zack Snyder’s Justice League, i fan non solo hanno potuto dare un’occhiata a Darkseid, ma anche un breve assaggio di Granny Goodness, il generale responsabile delle Furie femminili d’élite di Darkseid nei comics. Il debutto di Granny in un film live action è stato un cameo in CGI, ma durante un’apparizione al JusticeCon durante il fine settimana, Snyder ha rivelato che il modello 3D del personaggio è basato su una persona reale che probabilmente non ha idea di essere finita in un film di grande successo!

Granny Goodness in Zack Snyder’s Justice League

Durante il panel, a Snyder è stato chiesto chi avrebbe potuto scegliere per interpretare Granny Goodness. Ecco la sua risposta:

“Sarebbe una cosa interessante trovare un’attrice per Granny Goodness adesso perché sarebbe un po’ come essere scelti basandosi su un disegno. Molte persone hanno suggerito alcune persone davvero fantastiche che assomigliano molto alla nostra persona. Non ho detto che era basato sulla zia di uno degli artisti Weta. L’artista Weta che lo stava realizzando, ho detto: ‘Mi piacerebbe che assomigliasse a questo, a ciò che ha disegnato JoJo’, e lui ha detto: ‘Sembra mia zia!’ E penso che l’abbia basato su di lei“.

In Zack Snyder’s Justice League, determinato a garantire che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) per reclutare una squadra di metaumani per proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche.

Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ciascuna delle reclute deve affrontare i demoni del proprio passato per trascendere ciò che le ha trattenute, permettendo loro di unirsi, formando finalmente una lega di eroi senza precedenti.

Ora uniti, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller) potrebbero essere non riuscire a salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

