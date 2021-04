Durante la riunione degli azionisti della Walt Disney Company lo scorso Dicembre il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Secret Invasion, per la piattaforma di streaming Disney+, la Serie TV ha tra i suoi per protagonisti Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) ispirato all’omonima miniserie a fumetti della Marvel Comics scritta da Brian Michael Bendis.

Secret Invasion – nuovo membro del cast?.

Il sito The Hollywood Reporter, ha riportato che, l’attrice britannica Olivia Colman sarebbe attualmente in trattative con i Marvel Studios per un ruolo non specificato nella Serie TV Secret Invasion. Anche se al momento non è ancora stata fissata una data di uscita dello show su Disney+, secondo il giornalista Borys Kit di THR ‘le riprese inizieranno in autunno’ e si terranno principalmente in Inghilterra e in Europa.

No air date set but the production is planning to shoot in the UK and Europe this fall. https://t.co/lNfgnAdyr6 — Borys Kit (@Borys_Kit) April 19, 2021

Olivia Colman, vincitrice di tre BAFTA Television Awards per Broadchurch e di uno Screen Actors Guild Award per The Night Manager, è nota maggiormente per la sua interpretazione della Regina Elisabetta II nella terza e nella quarta stagione di The Crown, dove ha primeggiato con ben due Golden Globe, e si è aggiudicata anche il prestigioso Premio Oscar come Miglior attrice protagonista per il ruolo della Regina Anna ne La Favorita (2018) di Yorgos Lanthimos.

Secret Invasion – in sintesi

All’annuncio della Serie TV di Secret Invasion, all’Investor Day della Disney a Dicembre, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva dichiarato:

Accanto a Civil War, credo che Secret Invasion sia probabilmente il più grande evento crossover degli ultimi 20 anni di storia dei fumetti, e ora lo stiamo portando su Disney+“, oltre a commentare direttamente la serie “Siamo interessati all’aspetto della paranoia politica di Secret Invasion e al mettere in mostra due star come Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, due attori fantastici che vorresti avere in qualsiasi serie, e che siamo molto fortunati ad avere.

Negli eventi narrati nel Marvel Cinematic Universe, il mondo post-Endgame è praticamente indifeso, non ha più un vero e proprio team solido come gli Avengers.

Capitan America è anziano, Iron Man e Vedova Nera sono morti, Thor è in viaggio con i Guardiani della Galassia, Hulk è parzialmente fuori uso e Occhio di Falco ha i suoi problemi da affrontare. Questo sarebbe il momento perfetto per gli Skrull per uscire allo scoperto e colpire, ora che il mondo non ha più delle solide difese.

Secret Invasion, sarà scritta da Kyle Bradstreet (Mr. Robot) e sarà composta da sei episodi e vedrà nel cast come detto Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos) e anche Kingsley Ben-Adir (One Night In Miami) nei panni del villain principale. Kyle Bradstreet fungerà anche da capo sceneggiatore e da produttore esecutivo.

La serie prende spunto dall’evento a fumetti pubblicato tra il 2008 e il 2009, Secret Invasion è un crossover di fumetti di Brian Michael Bendis, Leinil Francis Yu, Mark Morales e Laura Martin. La serie, che comprendeva diversi titoli, ha visto gli Skrull agire con un piano a lungo termine per invadere la Terra, sostituendo molti dei supereroi più potenti e riconoscibili del pianeta.

