Gli store digitali di PS3 e PS Vita non chiuderanno più. La decisione è stata presa da Sony in seguito ad una lunga fila di lamentele dopo l’annuncio di alcune settimane fa di chiudere gli store nell’estate 2021. Rimangono tuttavia immutati i piani per PSP, che del resto è una console molto più vecchia.

Sony ha ammesso un passo falso in seguito alla valanga di richieste di non chiudere questi store e lasciare in maniera inevitabile che alcuni titoli venissero persi per sempre. C’è da dire che comunque questi store di PS3 e PS Vita non potranno rimanere attivi per sempre, dunque la cosa, si presume, è solo stata rimandata. Si spera che questi titoli arrivino sullo store PS5 così da favorire una certa continuità.

PS3 e PS Vita – i motivi della chiusura degli store

Alcune settimane fa i negozi online di PS3 e PS Vita non erano più raggiungibile da PC. Molti osservatori avevano già visto questa come l’inizio della fine. La decisione di chiudere questi store e i server delle piattaforme ormai non più supportate era nell’aria da tempo. Con la conferma ufficiale giunta poi da Sony, era chiaro che il colosso dell’intrattenimento non intendeva più mantenere i costi di questi servizi che erano per lo più in disuso. Per PS4 invece non sarebbe cambiato niente e anzi ci si aspetta che il servizio vada avanti ancora per lo meno per tutto il ciclo vitale di PS5.

Già in passato c’erano stati allarmismi per queste eventualità, ma ora che PS5 è qui, Sony aveva scelto di chiudere in maniera definitiva i server di PS3 e PS Vita, console ormai non più supportate da tempo, nonostante gli sporadici aggiornamenti. Al momento comunque l’allarme pare rientrato e nel breve termine non sentiremo più parlare di questa eventualità. Ma quanto durerà ancora?

Ottieni la Uncharted Collection per Playstation 4, una serie di classici per PS3!