Le uscite Marvel, Panini e Disney del 22 aprile 2021

Le uscite Marvel del 22 aprile

CAPITAN AMERICA: WINTER SOLDIER

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting, Michael Lark

Aprile • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Captain America (2005) #8/9, #11/14

• Il ritorno che nessuno credeva possibile!

• Bucky Barnes è morto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, e da allora Steve Rogers vive nel rimorso e nel dolore.

• Eppure c’è in giro un killer che assomiglia in modo inquietante all’ex spalla di Capitan America…

• Le origini del Soldato d’Inverno, in una delle saghe della Sentinella della Libertà più importanti e dirompenti di sempre!

VOTA LOKI

Autori: Christopher Hastings, Langdon Foss

Aprile • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Vote Loki (2016) #1/4, Journey Into Mystery (1952) #85, Avengers (1963) #300

• Loki, dio delle storie e degli inganni, si imbarca in una controversa campagna politica per farsi eleggere Presidente degli Stati Uniti…

• …ma c’è una reporter pronta a rivelare all’elettorato la sua doppiezza!

• Satira politica in salsa supereroistica firmata da Christopher Hastings e Langdon Foss!

• Uno dei fumetti che hanno ispirato la serie TV su Loki in arrivo su Disney+.

WOLVERINE 11

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert, Daniel Dominguez, Alitha Martinez

22 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #9, Marvel’s Voices #1

• Wolverine torna a Madripoor per partecipare a un’asta mooolto particolare!

• Ma lo farà da acquirente… o da articolo in vendita?

• Tra passato e presente, piovono nuove informazioni sul Team X!

• Inoltre, in appendice… Logan incontra la morte!

MARAUDERS 13

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli, Anthony Piper

Aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #17, Marvel’s Voices #1

• Callisto perse i suoi poteri nel famigerato M-Day, quando un incantesimo di Scarlet decimò la popolazione

mutante del mondo.

• Ora li rivuole indietro ed è pronta a morire nel Cimento!

• Tempesta accetterà di ucciderla o sarà lei a perire nel tentativo?

• Nel frattempo, Emma Frost sta architettando qualcosa di grosso!

S.W.O.R.D. 1

Autori: Al Ewing, Valerio Schiti

22 aprile • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #1

• Krakoa si espande nello spazio!

• La direttrice dello S.W.O.R.D. Abigail Brand si prepara ad ampliare il raggio d’azione della nazione mutante!

• Una nuova, grande serie scritta da Al Ewing (L’Immortale Hulk) e disegnata da un superbo Valerio Schiti!

• Un team con volti vecchi e nuovi e una base spaziale tutta da visitare!

L’IMMORTALE HULK 35

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #40

• L’Immortale Hulk è prigioniero nella stazione spaziale di Alpha Flight.

• A tenerlo d’occhio, il nuovo Sasquatch e il gruppo di Gamma Flight!

• Se riuscirà a sconfiggerli… potrà solo lanciarsi nello spazio aperto!

• È un gioco truccato, ma Joe Fixit non è disposto a perdere.

Il Mostro Di Frankenstein Classic

Autori: Doug Moench, Mike Ploog, John Buscema, Gary Friedrich, AA.VV.

Data di uscita: 22 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 576

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Contiene Frankenstein (1973) #1/18, Giant-Size Werewolf (1974) #2, Marvel Team-Up (1972) #36/37, Iron Man (1968) #101/102, Monsters Unleashed (1972) #2, Monsters Unleashed (1972) #4/10, Legion of Monsters (1975) #1

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

59,00 €

• Torna il Mostro di Frankenstein! Tutte le storie Marvel degli anni 70 dedicate alla figura più terrificante della letteratura gotica e del cinema!

• La spaventosa parabola della creatura nata dalla fervida fantasia di Mary Shelley!

• Dopo le sue inquietanti origini, il mostro si imbarca in un ricerca disperata!

• Un’odissea che lo porterà a confrontarsi con Dracula, Licantropus e l’Uomo Lupo!

Fantastici Quattro: Antitesi

Autori: Mark Waid, Neal Adams

Data di uscita: 22 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four: Antithesis (2020) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

17,00 €

• Una meteora di origine ignota è appena emersa dall’iperspazio, e se i Fantastici Quattro non impediranno che colpisca Manhattan, ci saranno milioni di vittime!

• Galactus è scomparso, e solo lui ha il potere di sconfiggere un suo pari: Antitesi!

• Silver Surfer e il Quartetto attraversano la galassia alla ricerca del Divoratore di Mondi!

• Il leggendario artista Neal Adams disegna per la prima volta una saga dei Fab Four!

Ant-Man: Mondo Alveare

Autori: Zeb Wells, Dylan Burnett

Data di uscita: 22 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Ant-Man (2020) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

16,00 €

• Scott Lang è tornato, ed è più in forma che mai! Almeno, lui la pensa così.

• Sua figlia Cassie, alias Stinger, non è dello stesso avviso. Sarà perché al momento suo padre vive in un formicaio…

• Per guadagnare punti ai suoi occhi, Scott cerca un lavoro e finisce per trovare solo guai.

• Una cospirazione globale insettoide? Sembra proprio un lavoro per Ant-Man!

Deadpool

Autori: Ben Acker, Ben Blacker, Nic Klein, Skottie Young, AA.VV.

Data di uscita: 22 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 15X23

Contiene: Deadpool (2018) #7, Deadpool Annual (2013) #1/2, Deadpool (2008) #49.1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828700371

9,90 €

• Deadpool affronta… Babbo Natale?

• E recita in un musical? E se la prende con Spider-Man? E poi che altro?

• Quattro storie pazzesche dedicate al più folle, scatenato e inarrestabile mercenario della storia!

• Un volume per imparare a conoscere meglio l’irriverente antieroe che ha conquistato il mondo!

GLI STUPEFACENTI X-MEN: TALENTI PERICOLOSI

Autori: Joss Whedon, John Cassaday

Aprile • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Astonishing X-Men (2004) #1/12

• Gli Uomini-X e il creatore di Buffy l’ammazzavampiri: un matrimonio perfetto!

• Una rivelazione sconvolgente, un nuovo nemico, una sorprendente minaccia proveniente dal passato, un ritorno incredibile, un nuovo team di X-Men.

• Non manca davvero nulla nei primi due archi narrativi di Astonishing X-Men scritti da Joss Whedon e disegnati dal fuoriclasse John Cassaday.

• L’occasione perfetta per scoprire o riscoprire perché questa storia sia considerata una delle più importanti dedicate ai mutanti Marvel!

Le uscite Panini Comics del 22 aprile

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 1

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

22 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #1

Esaurito tre settimane prima dell’uscita vera e propria. Oltre 250.000 copie vendute. Il primo numero di L’Alta Repubblica è un evento editoriale senza precedenti, e in Italia arriva con una nuova, imperdibile serie! Prima della saga degli Skywalker, ci fu un’età dell’oro dei Jedi, un periodo storico mai esplorato prima. Unitevi alla padawan Keeve Trennis per nuove, incredibili avventure alla frontiera della Repubblica!

STAR WARS ROMANZI: L’ALTA REPUBBLICA – UNA PROVA DI CORAGGIO

Autore: Justina Ireland

Aprile • 15×19, C., 240 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 20,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – A Test of Courage

Vernestra Rwoh, diventata un Cavaliere Jedi a soli quindici anni, ha il compito di proteggere il genio undicenne Avon Starros nel viaggio verso la stazione Starlight Beacon. Un attentato sulla nave obbliga però i due, il suo droide J-6 e un altro gruppo di ragazzi a un atterraggio di emergenza su una luna boscosa. Quali pericoli si nascondono nella foresta? Scopritelo nel romanzo young adult di L’Alta Repubblica, il progetto multimediale di Star Wars che oltre ai romanzi, comprende anche serie a fumetti e un serial TV su Disney+.

STAR WARS ROMANZI: L’ALTA REPUBBLICA – LA LUCE DEI JEDI

Autore: Charles Soule

Aprile • 17×24, C., 336 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – The Light of the Jedi

Prima dell’Impero, duecento anni prima di La minaccia fantasma, i Jedi illuminavano la via della galassia nell’era dell’Alta Repubblica. La pace regnava grazie a un benevolo Senato in cui i Jedi erano un esempio di saggezza e forza. Ma anche la luce più accecante può proiettare un’ombra, e qualcosa di molto sinistro sta per sorgere ai margini dei confini della Repubblica. Il primo volume del progetto L’Alta Repubblica, imperniato su un periodo inesplorato della saga di Star Wars.

THE GOON DELUXE VOL. 4: UN MUCCHIO DI ROBA

Autore: Eric Powell

Aprile • 17×26, C., 384 pp., col., • Euro 35,00

Contiene: The Goon #32/41, Buzzard #1/3

Un dio matto per le torte, un gorilla infoiato e un assassino spietato non hanno intenzione di lasciare in pace Goon, che, tra l’altro, ha avuto la malaugurata idea di compiere gli anni! E poi un’infida regina del burlesque, auto truccate, bifolchi tarantolati e scimmioni puzzoni. Insomma, ordinaria amministrazione manesca per Goon e Frankie nella ricercatissima nuova edizione deluxe colma di extra della pluripremiata serie indipendente di Eric Powell.

MATANA 2 (DI 6)

Autore: Leo Ortolani

22 aprile • 18×26, S., 32 pp., b/n • Euro 3,00

Quanti uomini occorrono per uccidere un morto? Quattro, non bastano. Nemmeno se sono un cacciatore di taglie, un pistolero solitario, una tiratrice infallibile e uno schiavo che deve redimersi. Non bastano, perché El Muerto ha un esercito che lo accompagna e porta l’inferno sulla Terra. L’unica soluzione è l’amicizia. L’amicizia che non ti abbandona mai. Soprattutto se c’è stata. Altrimenti, non stuzzicate Don Alejandro! Grandi personaggi mai visti prima nella seconda parte della nuova serie di Leo Ortolani!

Embè?Magazine 5

In regalo:i semi dei fiori di Simple e Madama!

Panini Extra 5

Maggiori Informazioni

Autori: Simple & Madama

Data di uscita: 22 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

4,90 €

Tempo di aprire le finestre e lasciar entrare il profumo della primavera, raccogliere i fiori e correre felici sui prati… Giù da quel divanoooooo! Vi aspettiamo con tantissime vignette, i giochi della Madamista, le ricette per i pic-nic fuori porta e con un fantastico regalo: i semi per piantare i fiori di Simple e Madama! Come dite? Non avete il giardino? Embè?

Le uscite Disney dal 22 al 28 aprile

AREA 15

Autori: R. Gagnor, C. Sciarrone

APRILE 2021 • 20,5X28, C., 128 pp., col. Euro 12,90

“Area 15” raccoglie i primi cinque episodi della nuova saga lanciata su Topolino 3355 e narra le vicende di Qui, Quo, Qua e dei loro amici Ray, Vanessa e Giggs nel loro ritrovo speciale dove condividono tante passioni: fumetti, cinema, serie televisive, giochi e videogiochi, collezionismo, ma anche i problemi di tutti i giorni, come la scuola, le amicizie, i primi batticuori. Nell’apparato redazionale gli autori che hanno inaugurato questa fortunata serie, lo sceneggiatore Roberto Gagnor e il disegnatore Claudio Sciarrone, raccontano la genesi della storia e alcuni aspetti della lavorazione, attraverso un’intervista faccia a faccia. Tante pagine dai contenuti “extra”, fra cui il “dietro le quinte” della cover inedita realizzata da Claudio Sciarrone e i suoi interventi di colore sulle tavole originali.

Topolino – Le Strisce di Gottfredson 1936/1938

Autori: Floyd Gottfredson

Data di uscita: 22 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 280

Formato: 26.1X21.6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891282408

34,90 €

Continua l’edizione integrale e cronologica del Topolino di Floyd Gottfredson. Nel nuovo volume, corredato come sempre di preziosi saggi di approfondimento, sono riprodotte nei minimi dettagli le splendide tavole del geniale fumettista statunitense che ha reso mitico Mickey Mouse. Tra i capolavori presenti, Topolino agente della polizia segreta e Topolino e il mistero dell’Uomo Nuvola.

Acquista Vecchio Logan. Wolverine. Marvel must have