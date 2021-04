A pochi giorni dall’uscita di NieR Replicant ecco che spunta un nuovo trailer chiamato “extra content” proprio per sottolineare i nuovi contenuti di questa versione. Date voi stessi uno sguardo gustandovi questo spettacolare video e godendo anche della musica spettacolare. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 22 aprile, ovvero esattamente 11 anni dopo l’uscita del capostipite (uscito il 22 aprile 2010).

Nel trailer vengono presentate nuove quest, nuovi personaggi, nuove armi e costumi e boss. Insomma, ce ne è davvero per tutti e siamo sicuri che nessuno potrà dirsi insoddisfatto. Il gioco strizzerà comunque l’occhio al primissimo capitolo in cui il protagonista era il padre di Yonah. Qui le cose sono leggermente diverse, e non è chiaro perché Yoko Taro abbia deciso di rimescolare le carte, ma d’altronde lo aveva già fatto con una rivisitazione del gioco di pochi anni dopo il primo capitolo.

NieR Replicant porta quindi con sé delle altissime aspettative che speriamo vengano tutte mantenute in pieno.

Nier Replicant – le novità

In generale i movimenti e la fluidità di NieR Replicant sembrano totalmente diversi dal titolo originale, portando questo rifacimento a nuovi livelli che lo allontanano molto dal semplice “remake” in cui è quasi solo la veste grafica ad essere ritoccata.

Ci si aspetta dunque nuove mosse, combo e manovre. La schivata sembra invece presa di pari passo da Automata. Anche i nemici sembrano comportarsi in maniera diversa e ci sono dunque forti impressioni che questo remake possa sistemare tutti i difetti di un gioco che fu sicuramente problematico ma comunque affascinante grazie ai suoi personaggi indimenticabili e storia emozionante. Voi avete già giocato al primo Nier per la settima generazione di console o questa sarà la vostra prima occasione? Ormai mancano solo pochi giorni per metterci le mani sopra!

