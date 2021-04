Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 22 aprile 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 22 aprile 2021

DIAL H FOR HERO VOL. 1: BENVENUTO NEL MONDO DEGLI EROI

Autori: Sam Humphries, Joe Quinones

Aprile • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Dial H For Hero (2019) #1/6

• Miguel è il nuovo possessore del Disco H, un dispositivo simile a un vecchio telefono che conferisce superpoteri per la durata di un’ora!

• Diventerà un nuovo eroe dell’Universo DC o crollerà sotto il peso delle responsabilità?

• E a quali bizzarre trasformazioni andrà incontro insieme all’amica Summer?

• Una delle migliori produzioni Wonder Comics firmata da Sam Humphries (Harley Quinn) e da Joe Quinones (Howard the Duck)!

HOUSE OF WHISPERS VOL. 3: SORVERGLIARE I SORVEGLIANTI

Autori: Nalo Hopkinson, Dan Watters, Dominike “Domo” Stanton

Aprile • 17×26, B., 248 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: House of Whispers (2018) #13/22

• La dea Erzulie è in lutto per la morte di uno dei suoi mariti…

• …il Corinzio vuole prendere tutto quello che le appartiene!

• La Casa dei Sussurri non è più sotto il governo di Erzulie, che si rivolge all’immortale Papa Midnite.

• La conclusione della fantastica saga ispirata al mondo creato da Neil Gaiman!

SUICIDE SQUAD VOL. 2: I RIVOLUZIONARI

Autori: Tom Taylor, Bruno Redondo, Daniel Sampere

Aprile • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Suicide Squad #6/11

• Mentre tentano di sconfiggere il loro burattinaio, i membri della Suicide Squad sono preda di supereroi e criminali…

• …ma non c’è modo di nascondersi dal più grande detective del mondo: Batman!

• Inoltre, uno storico membro sta per lasciare la Task Force X… ma riuscirà davvero a rifarsi una vita?

• La conclusione della serie firmata dall’acclamato team creativo di Injustice: Gods Among Us!

BATMAN/SUPERMAN 11

Autori: Joshua Williamson, Max Raynor

22 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #12

• Batman e Superman sono scomparsi!

• Mentre gli eroi di Gotham City e Metropolis cercano di capire cosa sia successo…

• …emerge un folle piano ideato da Brainiac!

• Inoltre, quale mente squilibrata ha corrotto il computer più pericoloso della galassia conosciuta?

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 4

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway

22 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Superman (1987) #3-4, Adventures of Superman (1987) #426, Action Comics (1987) #586

• I Raggi Omega teletrasportano Clark Kent su Apokolips, il pianeta del terrore!

• Darkseid, letale Darkseid…

• Superman campione di Apokolips contro Orion e i Nuovi Dei!

• Intanto, a Metropolis va in scena l’assalto di Bloodsport!

JUSTICE LEAGUE 11

Autori: Simon Spurrier, Aaron Lopresti

22 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #50

• Sul pianeta alieno Trotha, il piano dell’Imperatrice Siddinx viene rivelato.

• I membri della Justice League scoprono il loro vero ruolo nello scacchiere politico!

• Intrighi e tradimenti nel cinquantesimo episodio della serie originale.

• Il finale della saga fantapolitica scritta da Simon Spurrier e disegnata da Aaron Lopresti!

BATMAN: DEATH METAL 2

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Greg Capullo, Tony S. Daniel, AA.VV.

22 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #2, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1

• Udite l’urlo sfrenato di Wonder Woman mentre attraversa il Multiverso Oscuro sul monster truck più fuori di testa del mondo!

• Scaldate le corde della Bat-chitarra per accogliere nella band un certo Cavaliere Oscuro!

• Ammirate l’evoluzione definitiva del letale Batman che Ride!

• La voce è di Scott Snyder, la chitarra di Greg Capullo e il concerto è appena cominciato.

Sandman Library 13 Cacciatori Di Sogni

Autori: Neil Gaiman, P. Craig Russell

Data di uscita: 22 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Sandman: The Dream Hunters #1/4 (2009)

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

14,00 €

• Il Re dei Sogni ritorna con un’emozionante storia scritta da Neil Gaiman!

• Il romanzo illustrato Cacciatori di sogni diventa uno spettacolare fumetto firmato da P. Craig Russell!

• Rivivete l’affascinante storia del monaco e della volpe attraverso gli occhi del disegnatore di Ramadan!

• Le magnifiche suggestioni di Sandman si uniscono a quelle dell’arte nipponica!

Sandman Library: Ouverture

Autori: Neil Gaiman, J.H. Williams III

Data di uscita: 22 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 17X26

Contiene: Sandman: Overture (2015) #1/6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

19,00 €

• Continua la nuova edizione del capolavoro di Neil Gaiman!

• Il pluripremiato autore britannico e l’incredibile artista J.H. Williams III ci presentano il prequel della serie originale!

• Quali sono le circostanze che hanno portato alla cattura del Re dei Sogni da parte dell’Ordine degli Antichi Misteri?

• Una terribile guerra cosmica è all’orizzonte: cosa faranno gli Eterni? E come reagiranno i loro genitori?

Oltre a queste nuove uscite settimanali Panini DC Italia, acquista Il lungo Halloween. Batman