La serie anime Speed Grapher è ora disponibile in streaming su Amazon Prime Video in esclusiva, come riportato da Yamato Video sulla propria pagina Facebook ufficiale.

A proposito di Speed Grapher

Prodotta da TV Asahi, WAO World e TAP, Speed Grapher si compone di 24 episodi trasmessi in Giappone da Aprile a Settembre 2005.

La serie animata è realizzata dallo studio Gonzo, come Welcome to the NHK! da poco aggiunto al catalogo degli anime Yamato Video su Prime Video.

Vanta il character design originale di Yusuke Kozaki, artista noto per il suo contributo a videogame di successo come No More Heroes e Fire Emblem Awakening.

In Italia Speed Grapher è stata pubblicata da Yamato Video in DVD; è stata trasmessa su Dahlia Eros e su Man-Ga:

Sono passati dieci anni dalla fine della Bubble War, e in tutto il mondo i ricchi e i poveri sono divisi da un abisso che si allarga sempre più. Saiga, un tempo fotoreporter di guerra, lavora ora nello stato capitalista di Tokyo come free lancer. Occasionalmente collabora con una sezione segreta della polizia di Shinjuku, e accetta una missione impegnativa: infiltrarsi nel misterioso Roppongi Club. Entrano di nascosto nella sede segreta del club, viene scoperto quando involontariamente interrompe un sinistro rituale in cui tutti venerano la “Dea”, che si rivela essere altri che la quindicenne Kagura, fino ad allora comune studentessa di liceo di ricchissima famiglia, profondamente in trance. Saiga riesce a fuggire grazie al potere extrasensoriale ridestatosi in lui in seguito al contatto con la misteriosa Kagura. Rivelare i misteri del Roppongi Club ora per lui non è più una curiosità, ma lo impegna in una battaglia solitaria contro la probabilità e il tempo.

Acquista il secondo box DVD