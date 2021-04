La serie classica e assolutamente imperdibile del Maestro Go Nagai Devilman sta per essere omaggiata da una mostra in realtà virtuale sulla piattaforma Virtual Utopia. La mostra si concentrerà sul manga, sull’anime TV che ha generato e sull’anime Devilman Cybaby in streaming su Netflix (qui la mia non troppo entusiasta recensione). La mostra includerà anche una statua di Go Nagai su larga scala creata con una scansione 3D.

Devilman – i dettagli della mostra in Realtà Virtuale

La mostra avrà un totale di 11 aree. L’area di apertura sarà accessibile gratuitamente per tutti coloro che scaricheranno l’applicazione, mentre le altre aree richiederanno l’acquisto di un biglietto. L’applicazione non richiede apparecchiature specifiche come un visore VR.

L’area gratuita ospiterà la proiezione di un talk show tra Go Nagai e altri personaggi famosi che hanno forti ricordi della leggendaria serie del filone demoniaco del Maestro Nagai. I talk show saranno anche trasmessi in streaming su YouTube.

I biglietti sono disponibili in diverse opzioni:

biglietti di 1 giorno , che costano 2.200 yen (16,88 euro)

, che costano 2.200 yen (16,88 euro) biglietti che consentono l’accesso alla mostra per la sua intera durata , che costano 5.500 yen (42,20 euro)

, che costano 5.500 yen (42,20 euro) biglietti in Edizione Premium che, oltre al biglietto valido per tutti i giorni, vantano la presenza di un set di prodotti speciali a tema. I biglietti premium costano 14.300 yen (109,71 euro).

Le audioguide sono disponibili per l’acquisto anche separatamente al costo di 550 yen (4,22 euro) ciascuna. I doppiatori presenti sono Megumi Han, che ha interpretato Maki Makimura in Devilman Crybaby, e Tomokazu Seki, che ha interpretato Ryou Asuka in Amon – Apocalypse of Devilman.

Nagai lanciò il manga originale di Devilman su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha nel 1972. Un adattamento anime televisivo del manga andò in onda contemporaneamente quell’anno. Le serie anime e manga hanno generato più di una dozzina di spin-off, crossover e remake diversi dal 1972, inclusi manga, OVA e un film live-action del 2004. L’anime di 10 episodi di Crybaby è stato presentato in anteprima in 190 Paesi su Netflix a gennaio 2018.

La mostra di Devilman sulla piattaforma Virtual Utopia VR si svolgerà dal 28 aprile al 31 maggio.

Acquistate Devilman. Omnibus edition QUI! Davvero, compratelo, è un capolavoro!