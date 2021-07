L’Attacco dei Giganti si è concluso il 9 Aprile scorso sulle pagine del numero 5 della rivista Bessatsu Shonen Magazine edita da Kodansha.

Il manga di Hajime Isayama terrà compagnia ai lettori della rivista ancora per un po’, grazie alla Full Color Edition dell’opera.

Come abbiamo già avuto modo di riportarvi, questa edizione a colori si comporrà di 12 capitoli scelti dalla redazione della rivista e dal maestro Isayama.

I 12 capitoli, annuncia la rivista, verranno raccolti in quattro volumi; il primo sarà disponibile dal 9 Giugno 2021 nelle librerie del Giappone, di seguito la copertina:

L’Attacco dei Giganti – Full Color Edition: i capitoli usciti finora

L’Attacco dei Giganti – Full Color Edition ha debuttato il 9 Febbraio 2021.

I capitolo pubblicati finora sono:

capitolo 46 , Apertura (raccolto nel volume 11), uscito il 9 Febbraio 2021;

, Apertura (raccolto nel volume 11), uscito il 9 Febbraio 2021; capitolo 81 , La Promessa (raccolto nel volume 20), pubblicato il 9 Marzo 2021;

, La Promessa (raccolto nel volume 20), pubblicato il 9 Marzo 2021; capitolo 69, Amici (raccolto nel volume 17), scelto dal maestro Isayama e pubblicato il 9 Aprile 2021.

A proposito de L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti ha debuttato il 9 Settembre 2009 su Bessatsu Shonen Magazine ed è giunto a conclusione il 9 Aprile 2021 con il capitolo 139.

Il volume 34 sarà l’ultimo della serie e verrà pubblicato in Giappone il 9 Giugno 2021 in una doppia edizione speciale; lo stesso giorno sarà disponibile anche il nuovo character book.

In Italia esce per Planet Manga ed è disponibile in edizione standard in volumetti singoli, nella colossal edition e nella più recente raccolta in cofanetti.

La stagione finale della fortunata trasposizione anime de L’Attacco dei Giganti ha debuttato il 7 Dicembre 2020 ed è stata trasmessa per 16 episodi.

Al termine della trasmissione dell’episodio 16 (il 75 complessivo della serie) è stato annunciato che l’episodio 76, intitolato Condanna, verrà trasmesso da NHK questo Inverno inaugurando così la seconda parte della stagione finale.

In Italia è stata distribuita sia sottotitolata sia doppiata su VVVVID e Amazon Prime Video in contemporanea alla messa in onda in Giappone.

Un film live action è in fase di sviluppo a Hollywood.

