La Marvel ha pubblicato le prime immagine del suo prossimo Capitan America, tutto al femminile: Nichelle Wright, una giovane eroina che combatte per proteggere la sua comunità.

Nichelle Wright – il debutto di una nuova eroina

The United States of Captain America è la nuova serie della Marvel creata per festeggiare i primi 80 anni di Captain America nella quale vengono introdotte versioni “locali” di Capitan America. Captain America of the Railways, (Il Capitan America delle ferrovie) di Aaron Fischer uscirà a giugno, e ora la Marvel ha confermato che il nuovo Capitan America di luglio sarà invece Nichelle Wright di Harrisburg, Pennsylvania.

La storia è scritta da Mohale Mashigo (Marvel Voices:Legacy) e Natacha Bustos (Moon girl & Devil dinosaur).

Ma chi è Nichelle Wright, il Capitan America di Harrisburg?

Mohale Mashigo nell’annuncio delluscita del fumetto ha dichiarato:

La cosa che posso dire di Nichelle è che sta lavorando giorno e notte per portare il cambiamento in un mondo in cui si sente sconfitta. Nichelle è una luce in un periodo buio e vuole difendere sua comunità in America.

Natacha Bustos ha aggiunto:

Ci sono pochissime occasioni in cui si ha l’opportunità di contribuire alla creazione di un personaggio così genuino e potente come Nichelle. È senza dubbio uno dei personaggi che sono più orgogliosa di aver disegnato, per tutto ciò che rappresenta e ciò che significa per la comunità.

La storia di Nichelle Wright di Mashigo e Bustos sarà un back-up del serial principale della serie limitata dello scrittore Christopher Cantwell e dell’artista Dale Eaglesham, in cui Steve Rogers, Sam Wilson e qualche altro Capitano Americano di una volta si incrociano paese alla ricerca dello scudo di Capitan America, che è stato rubato.

Nichelle Wright farà il suo debutto in The United States of Captain America # 2 la cui data d’uscita è prevista per luglio.

