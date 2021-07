Il live-action della Disney di prossima uscita, Crudelia, ottiene un adattamento manga.

A dare la notizia dell’adattamento manga del film Crudelia, sul suo account Twitter, è stato Viz Media:

NEW! Cover reveal for our latest manga adaptation CRUELLA, inspired by Disney’s all-new live action film. Manga releases Summer 2021! 👠

Pre-order now: https://t.co/Q2hov3SbTk pic.twitter.com/WCP8mgTAKw

— VIZ (@VIZMedia) April 17, 2021