Tra le uscite Planet Manga del 22 Aprile 2021 troviamo la prima light novel di Black Clover intitolata Il Libro del Toro e i nuovi volumi di serie come Trinity Seven, Parchment and Wolf e Slam Dunk.

Si concludono Nana & Kaoru Black Label e Nightmare Before Christmas – Il Viaggio di Zero.

A seguire tutte le uscite Planet Manga del 22 Aprile 2021; qui le novità di Maggio e qui quelle di Giugno.

Le uscite Planet Manga del 22 Aprile 2021

Black Clover – Il Libro del Toro

di Yuki Tabata, Johnny Onda

12,90 €

IL PRIMO ROMANZO ISPIRATO AL MONDO DI BLACK CLOVER Come si sono incontrati Asta e Fanzell? Come ha imparato Noelle a gestire la sua energia magica? Cosa ci fanno Yami e Magna in una scuola di magia? Quattro avventure inedite per conoscere meglio i Cavalieri Magici del Toro Nero. LA SERIE DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition 9

di Hajime Isayama

25,00 €

INIZIA QUI IL COMBATTIMENTO PIÙ FEROCE… Le autorità di Marley riuniscono diplomatici di tutto il mondo per riaffermare la pericolosità dell’Isola di Paradis. Per questo Eren vuole scatenare il caos tra i civili e gli alti ranghi del governo militare. La comparsa di un nuovo gigante vanifica però i suoi piani… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO

Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe 23

di Kenji Saito, Akinari Nao

5,50 €

Tutt’a un tratto, Arata si ritrova catapultato su un’isola misteriosa. Ma non è tutto: una bellissima ragazza gli compare davanti sostenendo di averlo già incontrato in passato, ma lui non ricorda più nulla… Un volume dal sapore malinconico che si prende una pausa dalla battaglia, ma la guerra è ancora tutta da combattere!

Slam Dunk 19

di Takehiko Inoue

7,00 €

Prosegue l’adrenalinico match tra lo Shohoku e il Sannoh Kogyo. Con determinazione e spirito di squadra, i ragazzi di Kanagawa stanno dando parecchio filo da torcere ai campioni in carica, ma la gara ha infiammato l’animo competitivo dell’asso Sawakita, che trascina i compagni un punto dopo l’altro. Chi potrà arginare questo inarrestabile fuoriclasse?

We Never Learn 11

di Taishi Tsutsui

4,90 €

UN INATTESO PUNTO DI SVOLTA Per Nariyuki, sempre più distratto dalle esigenze delle amiche, è difficile concentrarsi sullo studio. E qualche dubbio inizia a minare la sua determinazione. Ottenere la raccomandazione V.I.P. è davvero tutto ciò che desidera?

Nana & Kaoru: Black Label 5

di Ryuta Amazume

5,50 €

NANA E KAORU NON SONO STATI SINCERI TRA LORO. C’È QUALCOSA CHE NON SI SONO MAI DETTI… Durante una notte di pioggia battente, soli in una villa di campagna, si dedicano a un gioco molto diverso da quelli fatti finora. In un crescendo di tensione erotica, il sensuale manga di Ryuta Amazume culmina nell’inaspettato.

Agente 008 6

di Syun Matsuena

4,90 €

UNA NUOVA MISSIONE Nel sesto appuntamento con il nuovo manga dell’autore di Kenichi, Syun Matsuena, il team Delta 3 dovrà infiltrarsi in una scuola dove si sono verificate inesplicabili esplosioni di violenza e scoprire cosa si cela dietro questi incidenti…

The Nightmare Before Christmas: Il Viaggio di Zero 4

di D.J. Milky, Kei Ishiyama, Kiyoshi Arai, Dan Conner

8,50 €

C’È QUALCOSA DI PEGGIO DI RICEVERE UN BRUTTO REGALO A NATALE? SÌ, NON RICEVERNE NESSUNO! Un incendio rischia di distruggere tutti i doni e di mandare all’aria la festa più attesa dell’anno. Il celebre trio di malandrini della Città di Halloween è pronto ad approfittare della confusione per uno dei soliti scherzetti…

Parchment and Wolf 2

di Isuna Hasekura, Hidori

7,50 €

NUOVE RIVELAZIONI, NUOVE SCOPERTE, NUOVI COMPLOTTI NEL SEQUEL UFFICIALE DI SPICE AND WOLF La complicata partita politica in cui Koll e Myuri – la figlia di Lawrence e Holo – si sono gettati arriva a un punto di svolta: riusciranno i due protagonisti a convincere la Chiesa a cambiare posizione per il bene del popolo?

Sister & Vampire 9

di Akatsuki

7,00 €

Com’è essere amati da un vampiro? Intenso, violento, ossessivo. Ma è anche caldo, avvolgente, passionale… impossibile da dimenticare. Al solo pensiero di non rivedere mai più rivedere Richter, la mente di Erna rischia di precipitare nella follia. Nel frattempo, tra le mura della chiesa…

L’Attacco dei Giganti Colossal Edition Vol. 9