Batman v Superman: Dawn of Justice – rivelati i titoli alternativi

Il regista di Batman v Superman: Dawn of Justice Zack Snyder e lo sceneggiatore Chris Terrio hanno rivelato i titoli alternativi per il film che contrappone il Cavaliere Oscuro (Ben Affleck) all’Uomo d’Acciaio (Henry Cavill).

Fra questi, ci sono anche titoli che non fanno menzione di “Batman” o “Superman”.

Batman v Superman: Dawn of Justice – un titolo non gradito allo sceneggiatore Chris Terrio

Terrio, che ha anche sceneggiato Justice League, ha rinnegato il titolo Batman v Superman quando ha detto a Vanity Fair che il nome scelto dallo studio e guidato dal marketing suonava “stonato” perché ricorda un “incontro della WWE“.

Il film introduce anche Wonder Woman (Gal Gadot) e i futuri membri della Justice League Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher), che non vedremo fino a Justice League.

Ecco cosa ha detto Snyder durante la convention virtuale del Justice Con:

“Ricordo quando c’è stato un avanti e indietro che ho avuto con lo studio, Batman v Superman: Dawn of Justice era come l’unico titolo che è piaciuto a Warner Bros.. L’intera faccenda della ‘v’ invece di ‘contro’, era come questa pazza negoziazione… ero tipo, ‘Ragazzi, non possiamo semplicemente fare qualcosa come Son of Sun and Knight of Night, o qualcosa che è un po’ più poetico? E loro mi hanno risposto: ‘Assolutamente no’ (ride). Io ho risposto: ‘È un caso giudiziario?’“.

Un elenco di potenziali titoli registrati dallo studio includeva le opzioni Man of Steel: Battle the Knight, Man of Steel: Black of Knight e Man of Steel: Knight Falls.

Terrio ha dichiarato quanto segue riguardo al film di Snyder del 2013 che ha lanciato il DC Extended Universe:

“Mi sarebbe piaciuto qualcosa di veramente semplice, come ‘Batman e Superman’. O qualcosa sulla scia di Man of Steel che lo facesse sembrare più una progressione di Man of Steel. Per un po’ abbiamo parlato di intitolarlo Justice League: [Sottotitolo], per suggerire che questo film sarebbe stato l’inizio della Justice League, anche se in realtà non gli somigliava. Qualcosa come Justice League: Foundations o Justice League: Rising. Sto solo estemporaneamente cercando di pensare a titoli che avevamo in mente“.

Il regista aveva precedentemente rivelato la sensazione che lo studio avesse “questo odio” per Batman v Superman e che voleva che Snyder separasse Justice League dal concetto che fosse il capitolo centrale della sua trilogia, a sua volta parte di un piano di cinque film:

“La gente mi chiede sempre di BVS e io dico sempre: ‘Ascolta. La verità è che in qualche modo abbiamo rubato quel film dallo studio’. Non era al 100% il film che lo studio voleva realizzare. Se guardate a questa sorta di arco di decostruzione e costruzione, decostruzione e costruzione, quello era un po’ il ritmo su cui stavamo lavorando. E certamente, BVS è un film che smonta, e Justice League è un film che rimette tutto insieme“.

Snyder ha aggiunto:

“Quindi per me, guardando indietro, sono d’accordo con Chris, vorrei che li avessimo combattuti più duramente. Ma mi sentivo come se ne stessi rubando uno con BVS, per cui mi sento come quando hanno detto: ‘Ma vogliamo chiamarlo semplicemente Batman v Superman?’ Ho detto: ‘Il film di cui stiamo parlando? Oh, ok, in tal caso va bene’ (ride). Finché non abbiamo realizzato che non lo è, ‘Non ci piacciono il titolo e il film’“.

