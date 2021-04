Il capitolo 2 della quinta stagione di Fortnite presentava alcuni dei più grandi crossover nella storia del battle royale, con personaggi di franchise come Street Fighter, The Mandalorian, Predator e The Walking Dead.

L’aggiornamento della stagione 6 appena lanciato non mostra alcun segno di rallentamento per quanto riguarda quella tendenza, poiché ha già introdotto Lara Croft di Tomb Raider e Rebirth Raven, l’eroe di Teen Titans, attraverso il Battle Pass.

Ora, sembra che un altro personaggio DC Comics arriverà sull’Isola, solo che questa volta sarà un supercriminale: Deathstroke.

Epic Games ha recentemente annunciato una nuova serie crossover chiamata Batman / Fortnite: Zero Point, una serie di sei fumetti che uniranno i due mondi.

Ogni numero avrà anche con un codice riscattabile che consente ai lettori di scaricare un’esclusiva skin o cosmetica a tema DC, come il nuovo completo Rebirth Harley Quinn o un aliante Batman Zero Wing.

Fortnite – ci sarà la skin di Deathstroke?

Sembra che Deathstroke si unirà al roster, poiché il famoso leaker ShiinaBR ha condiviso la copertina del quarto numero della serie di fumetti, in cui è presente il villain insieme a Catwoman e lo stesso Cavaliere Oscuro.

ShiinaBR ha anche scritto che Deathstroke sta “diventando una skin al 100% nella Stagione 6“, il che sembra consolidare il fatto che il supercriminale apparirà presto nel gioco:

Deathstroke is 100% becoming a skin in Season 6, as I leaked some time ago! On the cover of the 4th Batman/Fortnite, you can already see that the character will be a part of the comic! pic.twitter.com/SaVcU8bddk — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) March 21, 2021

Il 16 aprile 2021, i leaker hanno confermato che nel gioco sarebbe arrivato anche un aliante per il personaggio, aggiungendo ulteriore benzina sul fuoco della notizia che Deathstroke arriverà.

Secondo i leaker iFireMonkey e FNAssist, l’aliante di Deathstroke sarà una ricompensa per l’acquisto del numero 4 della serie di fumetti Batman / Fortnite.

L’unica domanda che rimane, tuttavia, è come verrà data la skin ai giocatori. Se l’aliante è la ricompensa per l’acquisto del numero 4, allora potrebbe essere il caso che Deathstroke arriverà davvero come un’altra ricompensa, anche se questo non è stato confermato.

Deathstrokes Glider is the reward for Issue #4 of Batman x Fortnite: Zero Point. pic.twitter.com/4ggXFGWXjc — iFireMonkey (@iFireMonkey) April 16, 2021

Non è tutto, poiché sembra che skin come quelle di Deathstroke e Harley Quinn non saranno le uniche aggiunte al gioco come parte della nuova serie crossover DC Comics.

È stato anche ipotizzato che un nuovo POI (Point Of Interest) basato sulla Batcaverna arriverà in un futuro aggiornamento di metà stagione.

