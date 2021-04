Osamu Kobayashi, regista, sceneggiatore e animatore noto per serie anime come Beck e Paradise Kiss, si è spento all’età di 57 anni nella serata di Sabato 17 Aprile.

La triste notizia è stata comunicata dal profilo Twitter ufficiale del compianto regista, che spiega come il maestro Kobayashi fosse malato di cancro ai reni da due anni.

L’account ha aggiunto il seguente messaggio:

Mi dispiace che ci fossero più cose che avrei voluto fare e più lavori che avrei voluto realizzare.

Sono sicuro che rinascerò e farò un buon lavoro.

Adios. Dagli eterni 23 anni.

Osamu Kobayashi, le opere principali

Osamu Kobayashi ha curato la regia generale di anime come Beck: Mongolian Chop Squad, Paradise Kiss, Someday’s Dreamers II Sora, Table and Fishman, End of the World, Digital Juice e Ani-Kuri 15.

Ha diretto episodi di serie animate quali Naruto Shippuden, Panty & Stocking with Garterbelt, Gurren Lagann, Gad Guard, Dororo e Lupin III: Parte IV – L’Avventura Italiana.

Kobayashi è stato anche sceneggiatore: ha scritto e supervisionato le sceneggiature di Paradise Kiss, Beck: Mongolian Chop Squad, Naruto Shippuden e Rinshi!! Ekoda-chan.

Ha inoltre curato gli storyboard, il design e l‘animazione di numerosi anime tra cui ricordiamo Blue Submarine No. 6, Kemonozume, The Last: Naruto the Movie e Dororo.

Non è da confondersi con l’omonimo regista classe 1945, noto per aver diretto L’Incantevole Creamy e Capricciosa Orange Road, ancora in vita.

Osamu Kobayashi in Italia

Il pubblico Italiano ha conosciuto le opere più famose di Osamu Kobayashi grazie a Panini Video, che ha pubblicato l’edizione home video di Paradise Kiss, e Dynit, che ha curato Beck.

Paradise Kiss è stato inoltre trasmesso su Cartoon Network e Man-Ga, mentre Beck è andato in onda su MTV e Ka-Boom! ed è ancora disponibile in streaming su VVVVID:

Yukio Tanaka, soprannominato Koyuki, trascorre le sue giornate da quattordicenne annoiato dalla vita. Un incontro gli cambierà l’esistenza. Salvando un cane un po’ strano da un gruppo di ragazzi di strada, conoscerà il suo padrone Ryusuke, giovane chitarrista innamorato della musica. Koyuki si farà coinvolgere ed appassionare tra band e concerti, sognando l’America…

