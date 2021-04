In Spider-Man: No Way Home appariranno Tobey Maguire e Andrew Garfield?

Questa è una delle ‘famose domande’ che i fan di tutto il mondo si stanno facendo ormai da un paio di settimane a questa parte. Alcune domande nella vita sono senza risposta, ma i fan conosceranno la risposta a questa specifica domanda questo Dicembre. Però ci sono anche gli altri personaggi comprimari da confermare in Spider-Man: No Way Home, e un report dell’ultimo minuto confermerebbe uno di questi personaggi!

Secondo Charles Murhpy, di Murphy’s Multiverse insider sempre attivo nel campo delle produxioni cinematografiche dei Marvel Studios, nel film che vedremo a Dicembre, vedrà il ritorno di Jon Favreau nei panni di Happy Hogan, che era già comparso in Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far Frome Home oltre ad altri film del Marvel Cinematic Universe a fianco di Iron-Man.

Il suo ritorno forse non sorprenderebbe nessuno, ma in tempi di restrizioni e programmazioni varie, con Favreau che è decisamente impegnato con le serie su Star Wars che sta producendo, le conferme sui vari casting non sono così scontate come sembrano a volte anche su personaggi secondari. I dettagli sul suo ruolo in questo film rimangono ovviamente sconosciuti.

Spider-Man: No Way Home – trama e cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home, in cui è stata svelata la vera identità di Peter Parker, l’Uomo Ragno dovrà tentare di ripulire il proprio nome mentre affronta tutti questi nuovi nemici; nel farlo sarà affiancato dal Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che lo guiderà attraverso i pericoli del Multiverso.

Nel film oltre a Tom Holland nel ruolo del protagonista ci saranno anche: Zendaya nei panni di MJ e Jacob Batalon nei panni di Ned Leeds, ma ci sono un sacco di rumor sul casting di questo film che circolano in rete da un po, ancor prima dell’inizio delle riprese.

