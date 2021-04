Alcune nuove concept art di Zack Snyder’s Justice League mostrano come poteva essere l’aspetto della Lanterna Verde Kilowog nel film.

Zack Snyder’s Justice League – le concept art di Kilowog come Lanterna Verde

L’artista DC Comics Jerad Marantz ha pubblicato le immagini sul suo account Instagram. Dal momento in cui è uscito il trailer di Zack Snyder’s Justice League, la gente si è subito chiesta come queste Lanterne si sarebbero adattate a una narrativa più ampia, equella breve presenza nel film avrebbe potuto essere rinforzata di sicuro con Kilowog.

L’amata Lanterna Verde è presente in numerosi libri e programmi televisivi con i personaggi “principali” della Terra. Questo sarebbe stato un passo importante non solo per DC Comics, ma anche per Snyder: non capita tutti i giorni che a un regista venga concessa tutta la libertà di inseguire la propria visione in questo modo.

Potete ammirare Kilowog qui in basso:

“Beh, non vediamo il povero #kilowog per molto tempo in #zacksnydersjusticeleague. Mi sono divertito moltissimo a lavorare su di lui con il costumista Michael Wilkinson. Kilowog è uno dei miei personaggi DC preferiti e ho sempre desiderato vederne una versione più vicino al pitbull che al maiale. Spero che un giorno vedremo questo ragazzo in azione“.

Snyder ha parlato di come si è avvicinato ai passi successivi dopo Justice League:

“Se hai detto a uno qualsiasi degli attori del film ‘bene, cosa succede nel film?’ o ‘cosa succede dopo?’ o qualsiasi altra cosa per qualsiasi film, loro dicono ‘beh, ho preso la sceneggiatura ed è bello e in un certo senso lo so’, così [Ray Porter] ed io stavamo parlando di questo e di cosa è bello o qual è la risposta giusta ad alcune domande. È una domanda giusta da farmi, sai, cosa dico al mondo su, sai, cosa succede quando Darkseid viene sulla Terra? Allora cosa? Sai, è una cosa? E penso, ascolta, la verità è che ho scritto e ho avuto e concepito una storia completa – so cosa succede quando Darkseid… sì. So cosa succede. Dire e speculare su cosa sia e che sarebbe eccitante, penso che sia una bella cosa“.

