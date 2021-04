Welcome to the NHK!, la serie anime basata sul romanzo originale di Tatsuhiko Takimoto, è ora disponibile in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Come comunicato da Yamato Video, che detiene i diritti della serie per l’Italia, l’anime viene proposto per la prima volta in una nuova edizione rimasterizzata in HD.

Gli abbonati a Prime Video possono guardare la serie cliccando qui.

A proposito di Welcome to the NHK!

Welcome to the NHK! (NHK ni youkoso!) adatta il romanzo omonimo di Tatsuhiko Takimoto uscito in Giappone per Kadokawa Shoten nel 2002 e in Italia per J-POP nel 2011 (qui la nostra recensione).

La serie si compone di 24 episodi, andati in onda in Giappone da Luglio a Dicembre 2006; l’anime è prodotto da NHK e Victor Entertainment ed è realizzato dallo studio Gonzo (Last Exile) per la regia di Yuusuke Yamamoto.

In Italia è stata pubblicata da Yamato Video in DVD e trasmessa su Rai 4 in prima tv e poi su Man-Ga.

A 22 anni Sato non ha un lavoro, non studia, non fa niente.

Chiuso nel suo appartamento, vivendo con un magro sussidio, guarda passare il tempo. Nella sua vita spenta fa irruzione Misaki, una diciassettenne viziata e capricciosa, che per puntiglio si impegna a risvegliare nel giovanotto un po’ di energia. L’incontro con un amico di scuola scuote ancora di più Sato, che per riscattarsi sceglie un sistema inusuale: dimostreranno il proprio valore creando un videogame per giovanotti troppo soli! I tre iniziano così un viaggio nell’anima senza speranza di una generazione che dovrebbe avere tutto. Una commedia nerissima eppure scanzonata, che esplora quello che è rimasto della generazione X, e trova rispondenza anche nella nostra realtà; un interesse confermato dalle edizioni inglese e americana.

Welcome to the NHK! ha ispirato anche un adattamento manga a cura di Kenji Ooiwa in 8 volumi, anch’esso pubblicato da J-POP nel nostro Paese.

