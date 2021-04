Zombie Land Saga Revenge ha finalmente fatto il suo debutto insieme al video della nuova opening che potete guardare all’inizio della pagina.

L’opening è cantata dal gruppo idol Franchouchou e si intitola Taiga yo Tomo ni Naite Kure (O Saga, Cry With Me) e debutterà, insieme alla ending intitolata Yume o Te ni, Modoreru Basho mo Nai Hibi o (Spending The Days With a Dream and Nowhere to Go Home), su CD il 19 maggio.

Zombie Land Saga Revenge – ciò che sappiamo sulla seconda stagione

Zombie Land Saga Revenge è la seconda stagione di Zombie Land Saga ed è stata presentato in anteprima sul servizio Amazon Prime Video in Giappone l’8 aprile alle 23:15 e poi ha debuttato su AT-X, Tokyo MX, Sun TV, TVQ Kyushu Broadcasting Co., Ltd. Saga TV e BS11 nonché sul servizio Abema in Giappone.

Questa la trama:

Il gruppo di idol zombie preferito da tutti è tornato (dai morti) per un altro tour! È un nuovo anno e una nuova era in Giappone, e Sakura Minamoto e gli altri membri di Franchouchou sono più determinati che mai a salvare la prefettura di Saga con la loro crescente fama… mentre recuperano i ricordi perduti da tempo delle loro vite passate.

La serie, composta da 12 episodi, è stata diretta da Munehisa Sakai mentre Shigeru Murakoshi si è occupato della sceneggiatura. Kasumi Fukagawa ha gestito la creazione dei personaggi sotto la direzione artistica di Kazuo Ogura e la direzione fotografica di Takashi Yanagida. Azusa Sasaki era responsabile del design e Masahiro Goto del montaggio. La musica di Zombie Land Saga è stata composta da Yasuharu Takanashi, con la produzione della Avex Pictures.

Il cast è composto da Mamoru Miyano nel ruolo di Kōtarō Tatsumi; Kaede Hondo è Sakura Minamoto; Asami Tano recita nel ruolo di Saki Nikaidō; Risa Taneda nel ruolo di Ai Mizuno; Maki Kawase è di Junko Konno; Rika Kinugawa recita nel ruolo di Yūgiri; Minami Tanaka nel ruolo di Lily Hoshikawa; Kotono Mitsuishi è di Tae Yamada; Hiroyuki Yoshino nel ruolo del Poliziotto A e Yasuhiro Takato recita nel ruolo di Romero.

Crunchyroll trasmette in streaming l’anime in contemporanea con il Giappone.

