Spider-Man 3: No Way Home vedrà il ritorno di Alfred Molina nel ruolo di Otto Octavius/Doc Ock dopo diciassette anni dallo Spider-Man 2 di Sam Raimi.

Dopo tante supposizioni e voci di corridoio, è lo stesso attore a confermare la propria partecipazione al terzo film della serie diretta da Jon Watts.

A Variety Molina ha spiegato che durante le riprese era stato dato ordine di non parlarne, tuttavia la sua presenza in No Way Home si è rivelata come il segreto peggio tenuto al mondo.

L’attore lascia inoltre intendere che Marvel Studios potrebbe usare la computer grafica per ringiovanirlo, come successo con Samuel L. Jackson, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell e Robert Downey Jr..

A proposito di Spider-Man 3: No Way Home

Spider-Man 3: No Way Home vede nel cast Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Jamie Foxx.

Si vocifera che attori dei film precedenti, a partire da Tobey Maguire, possano partecipare al film.

È prodotto da Columbia Pictures, Marvel Studios e Pascal Pictures e distribuito da Sony Pictures.

Kevin Feige e Amy Pascal sono i produttori, Jon Watts è il regista, mentre gli sceneggiatori sono Chris McKenna ed Erik Sommers.

L’uscita è prevista per questo Natale.

Aspettando Spider-Man 3: No Way Home

Spider-Man 3: No Way Home segue Spider-Man: Homecoming (2017)

Il giovane Peter Parker/Spider-Man, che aveva avuto un sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia ad assaporare la sua nuova identità di supereroe lanciatele. Esaltato dalla sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May, sotto lo sguardo vigile del suo nuovo mentore, Tony Stark. Peter tenta di riprendere la sua routine quotidiana, ma è distratto dal desiderio di dimostrare al mondo che è qualcosa di più di un simpatico Uomo ragno di quartiere. Quando però emerge un nuovo cattivo, l’Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene di più sarà in pericolo.

e Spider-Man: Far From Home (2019)

Peter Parker torna a scuola, cercando di fare i conti con le catastrofiche conseguenze della guerra tra Thanos e gli Avengers. Lutto e confusione hanno lasciato il segno sul perenne adolescente del Queens, alla vigilia di una vacanza scolastica che porterà la sua classe a visitare alcune delle più importanti città europee, tra cui Venezia e Praga. Lasciata a New York zia May, Peter parte in compagnia del fidato amico Ned e con un piano per dichiarare il suo amore a MJ. Non solo da nuovi rivali romantici dovrà però guardarsi l’Uomo Ragno: il redivivo Nick Fury gli sta alle costole e non ha intenzione di concedere giorni di ferie quando c’è da salvare il mondo. Una nuova minaccia, gli Elementali, insorge dalle viscere del pianeta, e in mancanza degli Avengers Peter è chiamato a supporto di un eroe in visita da una Terra parallela, Quentin Beck.

