L’account Twitter dello Studio Ghibli rende omaggio allo Studio Pixar con un Tweet, nel quale la piccola streghetta Earwig, protagonista del primo film interamente in computer grafica 3D, Earwig e la Strega, si ferma a dare un’occhiata al famoso studio americano.

Studio Ghibli – un Tweet davvero speciale

Alla fine dell’anno scorso, lo Studio Ghibli ha creato in silenzio un account Twitter diverso da come uno potrebbe immaginare. Infatti l’account non viene usato per scopi commerciali bensì per mostrare la vita quotidiana all’interno dello studio.

La protagonista degli ultimi Tweet provenienti da questo account è Earwig, che ci porta a fare un tour dello Studio Ghibli:

Qui, ad esempio, si ferma davanti a un’opera d’arte incorniciata di Kiki – consegne a domiciglio, un altro anime Ghibli legato alle streghe, e pensa “Quindi ho una senpai …”

Qui invece si ferma davanti a quella che sembra essere la scrivania del co-fondatore di Ghibli Hayao Miyazaki:

Ma uno dei Tweet più apprezzati finora del tour di Earwig parla di un altro famoso studio di animazione. Il Tweet si intitola“Love Pixar”:

Se si guarda da vicino si riesce a vedere che l’immagine che Earwig sta guardando, che è apparentemente in mostra da qualche parte all’interno dello Studio Ghibli, mostra Totoro che aspetta alla sua iconica fermata dell’autobus, con Mike e Sulley di Monsters, Inc. in piedi accanto a lui.

Ciò non deve stupire poiché Miyazaki e l’ex capo della Pixar John Lasseter hanno notoriamente stretto un’amicizia dopo essersi conosciuti durante i colloqui di pre-produzione per una proposta di adattamento animato di Little Nemo nei primi anni ’80.

Quando entrambi gli studi trovarono un successo continuo negli anni ’90 mantennero relazioni calorose e sembra che questi sentimenti continuino ancora oggi.

Studio Ghibli: a proposito di Earwig e la Strega

Earwig e la Strega (Aya to Majo), il prossimo film d’animazione diretto da Goro Miyazaki (I Racconti di Terramare) per Studio Ghibli, è stato trasmesso dalla rete pubblica giapponese NHK il 30 Dicembre 2020 alle 19:30.

Il cast di doppiatori originali include Shinobu Terajima (Helter Skelter), Etsushi Toyokawa (20th Century Boys), Gaku Hamada (One Piece Film Gold) e Kokoro Hirasawa (Bleach).

Keiko Niwa (I Racconti di Terramare, Arrietty) e Emi Gunji (La Collina dei Papaveri) hanno steso la sceneggiatura di Earwig e la strega basata sul romanzo Earwig and the Witch della compianta Diana Wynne Jones (Il Castello Errante di Howl).

Miho Satake (Kiki – consegne a Domicilio) ha curato il character design originale e il setting, Katsuya Kondo (Ponyo, Ronja la figlia del brigante) ha adattato il design dei personaggi per l’animazione.

Yukinori Nakamura (Boro the Caterpillar) ha supervisionato la computer grafica, Tan Seri ha diretto l’animazione; gli sfondi sono opera di Yuhki Takeuchi, mentre Satoshi Takebe (La Collina dei Papaveri) ha composto la colonna sonora.

È il primo film dello studio realizzato completamente in computer grafica 3D.

