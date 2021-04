A seguire tutte le novità che Oblomov Edizioni ha presentato sulle pagine del numero di Aprile 2021 del catalogo Manicomix.

CELESTIA INTEGRALE

Autore: Manuele Fior

Collana: Feininger Pagine: 272pp. colore Formato: 19,5×25,7cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 30,00€

IL FIGLIO UNICO

Autore: Wang Ning, Ni Shaoru, WuYao, Xu Ziran e Qin Chang

Collana: Yoshitoshi Pagine: 152pp. b/n Formato: 21,5x30cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 18,00€

ISAAC IL PIRATA

Autore: Christophe Blain

Collana: Harge Pagine: 304pp. colore Formato: 21,5x30cm Rilegatura: cartonato Codice: Prezzo: 30,00€

Scoprirà solo in seguito di essere finito su un vascello di pirati, e si ritroverà coinvolto in un vortice di avventure mozzafiato in giro per il mondo, dai Caraibi ai ghiacci del gelido Polo Sud.

IL RIDUTTORE DI VELOCITÀ

Autore: Christophe Blain

Collana: Harge Pagine: 96pp. colore Formato: 21,5x30cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 20,00€

UN ALTRO VIAGGIO SULLA SUPERFICIE E NELLE PROFONDITÀ MARINE, ALLA RICERCA DI SE STESSI

Guibert si arruola in Marina, allo scoppio della Seconda guerra mondiale.

Il suo viaggio per mare, tra tempeste, navi e sottomarini, è però soprattutto un viaggio in verticale.

Un’enorme nave d’acciaio che l’autore descrive come infinitamente profonda, non terrena, meravigliosamente infernale.

Capita che in compagnia di un poco equilibrato compagno d’armi, Guilbert si ritrovi a pellegrinare nei meandri più profondi e remoti della macchina da guerra galleggiante, alla ricerca del riduttore di velocità, il gigantesco ingranaggio essenziale per la regolazione della forza dei motori.