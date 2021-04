Rizzoli Lizard ha presentato le prossime novità in uscita sulle pagine del numero di Aprile del catalogo del distributore Manicomix.

Tra i titoli in arrivo troviamo il manga Thunder Mask di Osamu Tezuka e Verso la Tempesta di Will Eisner.

Di seguito le novità Rizzoli Lizard in arrivo; qui le uscite di Aprile.

THUNDER MASK

Autore: Osamu Tezuka

Pagine: 224pp. b/n Formato: 15x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 18,00 €

Riuscirà Koichi a rinnegare il suo amore e a sconfiggere la sua Mayumi per il bene del pianeta?

A ostacolare il suo piano ci pensa l’alieno Thunder, un’entità positiva che si impossessa del corpo di Koichi, fidanzato di Mayumi, permettendogli di trasformarsi in un vero e proprio supereroe: Thunder Mask.

Per farlo, si nasconde tra gli umani assumendo le sembianze di Mayumi, una ragazza apparentemente

UN’INVASIONE ALIENA, UN RAGAZZO E UNA RAGAZZA COSTRETTI A SCONTRARSI PER IL BENE DELL’UMANITÀ

VERSO LA TEMPESTA

Autore: Will Eisner

Pagine: 224pp. b/n Formato: 17x24cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 18,00€

DOPO CAPOLAVORI COME CONTRATTO CON DIO, EISNER FA LUCE SULLA SUA STORIA PERSONALE, REGALANDOCI IL CAPOLAVORO DELLA SUA MATURITÀ ARTISTICA

«Sono cresciuto in un’America sicura, mentre montavano i fermenti di quella tempesta che sarebbe culminata nella Seconda guerra mondiale.

Al tempo stesso, si udivano i rombi e i contraccolpi del lontano Olocausto.»

Figlio di migranti ebrei europei in fuga dalla Grande guerra, il giovane Willie sta per andare in Europa a combattere nella Seconda guerra mondiale.

Nel viaggio verso la base militare, Willie ricorda le storie della sua famiglia, le ambizioni artistiche del padre, l’infanzia da incubo della madre e le tensioni razziali nel quartiere in

cui è cresciuto.