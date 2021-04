Helen McCrory, l’attrice caratterista meglio conosciuta per il suo lavoro in progetti come il franchise di Harry Potter e Peaky Blinders, è morta in seguito a una battaglia contro il cancro, come ha purtroppo confermato suo marito. Aveva 52 anni.

Helen McCrory – oltre Harry Potter

McCrory, che interpretava Narcissa Malfoy nei film di Harry Potter, era anche la zia Polly in Peaky Blinders ed è apparsa in His Dark Materials come Stelmaria. Suo marito ha dichiarato che è morta a casa, confortata da amici e familiari.

Nata a Londra nel 1968, McCrory è stata una presenza importante sul grande e piccolo schermo per quasi 30 anni, lanciando la sua carriera in televisione all’inizio degli anni ’90 e apparendo in Intervista col Vampiro in un ruolo minore l’anno successivo.

Nel corso della sua carriera sullo schermo, ha dato vita a personaggi molto amati dai fan in spettacoli come Penny Dreadful e Fantastic Mr. Fox. Era anche una nota attrice teatrale ed è apparsa come Clair Dowar nel film di James Bond Skyfall del 2012.

Con queste parole, il marito dell’attrice Damian Lewis ne ha annunciato la morte prematura:

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata dall’amore di amici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, noi la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Brillava così intensamente. Vai ora, Piccola, in aria, e grazie“.

McCrory e Lewis hanno raccolto più di 1 milione di sterline per Feed NHS all’inizio della pandemia COVID-19 dello scorso anno. Secondo la rivista Mirror, durante la sua ultima apparizione in TV a marzo, la conduttrice ha notato che la sua voce sembrava rauca.

I suoi crediti teatrali includono “The Seagull” (1994) di Anton Chekhov, “The Devil’s Disciple” di George Bernard Shaw (1994) e il ruolo del protagonista in una messa in scena del 2014 di Medea.

Oltre a Lewis, Helen McCrory lascia la figlia Manon, 14 anni, e il figlio di 13 anni Gulliver.

Acquistate Harry Potter Collection (Standard Edition) (8 DVD) QUI!