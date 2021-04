Oggi ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Disney+ il quinto episodio The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DA THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Ci si attendeva un cameo sorprendente nel penultimo episodio dello show The Falcon And The Winter Soldier, e cosi è stato, anche se alcuni sono rimasti delusi come accaduto già in WandaVision, dalla mole di hype creata dai Media e sui Social.

Questi non è altri che l’attrice Julia Louis-Dreyfus! Dove fa infatti il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel nei panni della Contessa Valentina Allegra de Fontaine.

L’attrice, vincitrice anche di ben undici Emmy Awards e protagonista della serie Veep, doveva comparire inizialmente nel film di Black Widow, come riportato da Vanity Fair citando fonti vicine alla produzione. In un primo momento, infatti, il cinecomic doveva debuttare al cinema il 1 Maggio 2020, molto prima che The Falcon and the Winter Soldier andasse in onda. In questo episodio “Val” compare solo per pochi minuti, ma la Marvel avrebbe dei piani molto ambiziosi per il personaggio, piani che potrebbero essere a lungo termine.

Chi è la Contessa Valentina Allegra de Fontaine?

La Contessa Valentina Allegra de la Fontaine è stata creata da Jim Steranko, ed ha debuttato nei fumetti nel 1967. Nata a Roma, e cresciuta nel jet set europeo, entra in un’accademia di addestramento dello S.H.I.E.L.D. dopo che i suoi genitori vengono assassinati da un gruppo terroristico.

Nella serie, sembrerebbe però avere un ruolo più da villain: potrebbe essere il misterioso Power Broker, ma nei fumetti è stata anche la sesta Madame Hydra (svelando di essere stata un agente sovietico dormiente, cosa che potrebbe ricollegarsi a questo punto anche a Black Widow). Nei fumetti, inoltre, ha avuto anche dei forti legami sentimentali con Nick Fury.

Chissà che non potrebbe essere arrivata una nuova grande villain!

The Falcon And The Winter Soldier – in breve

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

