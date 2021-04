Chainsaw Man - ecco quando arriveranno novità per l'anime

Un nuovo sguardo all’adattamento anime di Chainsaw Man, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto su Weekly Shonen Jump, sembra che arriverà in una specifica occasione, ovvero all’evento per celebrare i primi dieci anni MAPPA, lo studio di animazione che vi sta lavorando alla produzione.

L’evento, denominato MAPPA’s 10th Anniversary Stage 2021, prenderà piede il 27 giugno 2021 e i portali social dello studio di animazione informa che Chainsaw Man farà parte alla kermesse.

E’ pertanto plausibile che l’adattamento del manga edito in Italia per Planet Manga ottenga il suo spazio proprio in occasione di quella giornata.

In attesa di ricevere aggiornamenti, di seguito riproponiamo la prima key visual:

Parlando brevemente del manga originale, invece, la prima parte si è conclusa nel numero 2 del 2021 di Weekly Shonen Jump. La seconda stagione è annunciata, sarà serializzata su l’app di Shonen Jump Plus di Shueisha, ma ancora non sappiamo quando tornerà ufficialmente.

Chainsaw Man

Ricordiamo nel frattempo che il manga originale, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (gia noto per Fire Punch) su Weekly Shonen Jump (Shueisha), è disponibile con i primi quattro numeri in Italia per Planet Manga fra l’altro da noi recensiti:

L’autore Fujimoto è anche conosciuto per aver scritto e disegnato dal 18 aprile 2016 al 1° gennaio 2018 Fire Punch sulla rivista digitale Shonen Jump Plus. Laserie, completa in 8 volumi, è stata pubblicata da Edizioni Star Comics in Italia.

Breve sinossi di Chainsaw Man

I MIRACOLI A VOLTE SONO ANNUNCIATI DAL ROMBO ASSORDANTE DI UNA MOTOSEGA! Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

