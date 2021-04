Il 2021 di My Hero Academia, il franchise di Kohei Horikoshi, sarà ricco di contenuti e ricco di tantissime sorprese.

Non solo la quinta stagione animata da poco partita dal 27 marzo 2021, nel corso dell’Estate uscirà in Giappone il terzo film animato, My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes’ Mission,ed è anche prevista una nuova mostra artistica che prende il nome di My Hero Academia Exhibition: Drawing Smash.

Mentre Horikoshi-sensei ha già svelato alcune delle illustrazioni inedite che appariranno alla mostra, il numero 20 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online da lunedì 19 aprile, rivelerà che noti mangaka della fucina di Shueisha parteciperanno alla mostra artistica.

Ecco chi saranno, pertanto, gli artisti che daranno il loro contributo grafico per My Hero Academia:

Eiichiro Oda (One Piece);

Masashi Kishimoto (Naruto);

Tite Kubo (Bleach);

Daisuke Ashihara (World Trigger);

Yuki Tabata (Black Clover);

Akutami Gege (Jujutsu Kaisen);

Yasuki Tanaka (Summer Time Rendering).

È un roster bello corposo ed importante. Non ci resta che attendere il 23 aprile 2021, giorno in cui la mostra avrà inizio sino al 27 giugno 2021. La mostra ritornerà poi nel corso dell’Estate sempre in Giappone.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 308 capitoli settimanali e i primi 295 sono raccolti in 30 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

Il manga in Italia è edito in Italia con 27 volumi disponibili per l’acquisto.

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano. La terza stagione è in corso di trasmissione da marzo 2021.

La quinta stagione ha esordito il 27 marzo 2021 e ha trasmesso 3 episodi.

My Hero Academia: cinema

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

