Loki, è uno degli show più attesi da tutti i fan, la serie TV prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+ incentrata sul Dio degli Inganni interpretato da Tom Hiddleston.

La serie vedrà il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

in un’intervista con IMDb il Presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment Kevin Feige ha parlato brevemente della prossima Serie TV che andrà in onda su Disney+ e cioe: Loki!:

“WandaVision è probabilmente il più evidente – bianco e nero, proporzioni antiquate – ma ogni show a cui stiamo lavorando penso riguardano variazioni creative per i Marvel Studios, l’MCU e la televisione. Quindi sono molto entusiasta di ciò che abbiamo già mostrato su The Falcon And the Winter Soldier. Questa è una serie tv epica d’azione su larga scala di cui siamo entusiasti. Di Loki, non abbiamo detto molto di questo, ma è curiosamente diverso e penso che l’abbiamo chiamato un ‘thriller poliziesco‘, che è un qualcosa a cui non penseresti necessariamente quando si tratta di Loki“.

Ultimamente Tom Hiddleston interprete di Loki aveva parlato dell’importanza del logo della Serie Tv sul Dio degli inganni!

Loki, la serie

Ricordiamo che Loki è ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Oltre a Tom Hiddleston, nel cast ci saranno anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Con una prima stagione confermata da sei episodi, Loki dovrebbe fare ritorno per un secondo arco narrativo affidato nuovamente allo schowrunner Michael Waldron, già sceneggiatore di Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness.

