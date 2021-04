La serie animata basata su Castlevania sta per tornare su Netflix con la quarta stagione.

La nuova stagione uscirà sul servizio di video on demand in abbonamento il 13 Maggio; composta da 10 episodi, sarà la stagione finale della serie.

Deadline, tuttavia, riporta che Netflix starebbe pensando di realizzare un’altra serie basata sullo stesso universo, ma con personaggi differenti e senza l’apporto creativo di Warren Ellis, probabilmente a causa delle accuse di molestie in cui si è trovato coinvolto.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA

— NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021