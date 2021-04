A Giugno Magic Press Edizioni pubblicherà il primo volume di Redo of Healer, uno dei nuovi manga annunciati nelle scorse settimane, e un nuovo volume hentai di Suzu Momozuki intitolato Ho voglia di Te (Nametagari).

Proseguono Finder e Skip Beat!, si conclude L’Otaku nel 2200.

Di seguito i manga Magic Press Edizioni previsti per Giugno, dalle pagine del catalogo Manicomix di Aprile.

FINDER 6 – PASSIONE NEL MIRINO

Autore: Ayano Yamane

Pagine: 180pp. b/n Formato: 13x18cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 8,50€

Questo sesto volume della serie Finder uscirà in doppia edizione: la prima, in tiratura limitata, conterrà su richiesta dell’autrice un albetto da collezione.

Il boss del crimine Ryuichi Asami ha rischiato tutto per salvare il suo amante Akihito Takaba, caduto nelle mani di Fei Long, dimostrando di provare dei sentimenti per lui.

HO VOGLIA DI TE

Autore: Suzu Momozuki

Pagine: 200pp. b/n e colore Formato: 15x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 9,90€

L’OTAKU NEL 2200 3 (DI 3)

Autore: Chousuke Nagashima

Pagine: 190pp. b/n e colore Formato: 13x18cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 7,90€

Ota, catapultato per caso nel futuro, sembra essersi cacciato in un bel guaio ed è ricercato dalle guardie della città di Obaio, ma il fatto di essere l’unico uomo in grado di far produrre sextasy in questo strano ed eccitante mondo del futuro governato da sole donne lo aiuterà sicuramente a uscire anche dalle situazioni più spinose.

Dopo “L’otaku nel 10000 a.C.”, Chousuke Nagashima torna con una nuova trilogia in cui il nostro (s)fortunato otaku continua i suoi viaggi spazio-temporali per finire questa volta nel futuro.