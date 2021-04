Il regista di Zack Snyder’s Justice League descrive il suo spin-off dello SnyderVerse su Ryan Choi (Zheng Kai) che diventerà il supereroe cinese noto come Atom. Kai, il cui ruolo di scienziato dei laboratori S.T.A.R è stato tagliato dalla versione cinematografica di Justice League del 2017, avrebbe guidato un adattamento ambientato in Cina con un cast cinese e un appeal internazionale.

Zack Snyder’s Justice League – I piani per il film di Atom

Snyder ha dichiarato a Beyond the Trailer (trovate il video con l’intervista completa al regista in alto):

“Avevo sempre avuto l’idea che avremmo fatto un film, il film di Ryan Choi, un film su Atom in Cina, in lingua cino-inglese e cinese. Francamente, penso che Netflix sia davvero bravo in questo. Lo abbiamo appena fatto con il prequel di Army of the Dead, Army of Thieves, che è un film in inglese, francese e tedesco“.

Snyder ha proseguito:

“Avremmo realizzato un film ambientato in Cina, attirando davvero i fan cinesi e saremmo stati inclusivi, e lo faremmo con un personaggio cinese. Non sarebbe questo personaggio cinese nel film, ma noi nel suo film. È così che volevo“.

E Kai, noto anche come Ryan Zheng, è “così affascinante e semplicemente fantastico“, ha detto Snyder. “Lo amo. Era una gioia lavorare con lui“.

Zack Snyder’s Justice League, la versione del film che propone la visione originale del suo regista Zack Snyder, è un film della durata di oltre 4 ore che doveva essere un trampolino di lancio per numerosi film da solisti di personaggi del DC Extended Universe, tra cui Cyborg di Ray Fisher.

Nonostante i piani di Snyder per spin-off e Justice League 2 e 3, lo sceneggiatore di Zack Snyder’s Justice League Chris Terrio afferma che lo studio Warner Bros. non aveva un progetto a lungo termine per il suo universo condiviso.

