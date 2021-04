I nuovi manga Flashbook di Giugno 2021 includono il primo numero di Così come Sei – Okashiratsuki — la nuova serie di Mizu Sahara, autrice del manga La Voce delle Stelle, e il volume unico Il Segreto di Madoka.

Seguono, dalle pagine del catalogo Manicomix, i nuovi manga Flashbook di Giugno 2021; qui gli ultimi annunci.

OKASHIRATSUKI 1

Autore: Mizu Sahara

Pagine: b/n Formato: 12x18cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 5,90€

Nachi Hiyama fa parte del club di softball della scuola e vive con un complesso di inferiorità a causa del colore chiaro della sua pelle che non ha la capacità di abbronzarsi come quella degli altri.

Dal carattere particolare, famosa perché respinge tutti i ragazzi popolari che le si dichiarano, è poco simpatica alle ragazze che la considerano una snob.

In realtà Nachi semplicemente non ha interesse verso alcuno di essi o l’amore in generale. Le cose cambiano però quando fa amicizia con il compagno di classe Utsumi.