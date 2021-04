Le novità Dynit manga di Giugno 2021 vedono la pubblicazione dell’ultimo volume di Honey Bitter e del romanzo della serie anime BNA – Brand New Animal di Netflix.

Seguono, dalle pagine del catalogo Manicomix di Aprile, le novità Dynit manga di Giugno 2021; qui le novità Dynit anime dello stesso mese.

SHINGO TAMAI – ARRIVANO I SUPERBOYS 2

Autore: Ikki Kajiwara e Mitsuyoshi Sonoda

Pagine: 200pp. b/n Formato: 15x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 12,90€

Anni Settanta, sobborghi di Tokyo: le avventure dell’irrequieto Shingo Tamai, che hanno incantato generazioni di telespettatori anche in Italia, finalmente in versione originale!

VAMPEERZ 3

Autore: Akili

Pagine: 160pp. b/n Formato: 15x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 12,90€

Il suo obiettivo è impadronirsi della spada, ma anche lei sembra attratta da Aria, che nel frattempo diventa sempre più popolare a scuola per via della sua avvenenza. Ichika si trova dunque a dover fronteggiare più di una rivale…

HONEY BITTER 14

Autore: Miho Obana

Pagine: 208pp. b/n Formato: 11,2×17,2cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 8,00€

Al suo risveglio, mesi dopo, la ragazza si reca in campagna per la convalescenza, dove riceve le visite della madre, di Riki e persino di Yota.

BNA ZERO

Autore: Osamu Soda e Hiranari Izuno Pagine: 160pp. b/n

Formato: 15x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 18,00€

Come mai lo zoomorfo lupo cova così tanto rancore verso gli umani?

Indietro nel tempo, la piccola Natalia (futuro sindaco di Anima City) e Shirou viaggiano per il mondo, cercando di aiutare gli zoomorfi.

MINGO – NON PENSARE CHE TUTTI GLI ITALIANI SIANO POPOLARI CON LE RAGAZZE 2

Autore: Peppe

Pagine: 168pp. b/n Formato: 15x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 12,99€

UNA COMMEDIA SULL’INCONTRO TRA DUE CULTURE E SUGLI STEREOTIPI, AD OPERA DI PEPPE, MANGAKA ITALIANO NOTO IN GIAPPONE ANCHE COME MODELLO E PER LA SUA PARTECIPAZIONE AL REALITY TERRACE HOUSE

Mingo è un ragazzo italiano, appassionato di cultura otaku, che arriva finalmente a Tokyo, la città dei suoi sogni.

Viene ingaggiato per puro caso come modello e inizia a esplorare le strade e la vita di una delle città più vibranti del mondo.