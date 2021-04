Il 15 aprile è stato l’Anime Day, e di recente un politico degli Stati Uniti ha colto l’occasione per condividere la propria passione per la serie anime L’Attacco dei Giganti.

Il membro del Congresso Ted Lieu è un rappresentante per il trentatreesimo distretto della California che sui social media ha condiviso il suo anime preferito: L’Attacco dei Giganti. La storia di Eren Jaeger e degli altri membri del Corpo di Ricerca è stata ritenuta da molti un’allegoria del mondo della politica. Sebbene il manga di Hajime Isayama sia giunto al termine, l’anime di AOT terminerà all’inizio del prossimo anno, quando verrà trasmessa la seconda parte della Final Season di L’Attacco dei Giganti a opera dello Studio MAPPA.

Ted Lieu ha condiviso un post dal suo account Twitter ufficiale per partecipare all’Anime Day, dicendo che la storia della nazione di Marley e dei figli di Ymir è la sua preferita, unendosi a una miriade di altri fan degli anime che considerano leggendaria la storia creata da Hajime Isayama.

Ecco qui di seguito il post originale di Ted Lieu:

My recommendation for best anime: Attack on Titan. #AnimeDay pic.twitter.com/GVQ2rSXoBJ

— Ted Lieu (@tedlieu) April 15, 2021