Una nuova causa intentata dagli scrittori di Predator dovrebbe chiarire che i prossimi anni a Hollywood saranno una corsa sfrenata. Sfruttando una clausola della legge sul copyright del 1978, Jim e John Thomas hanno intentato una causa contro la Disney, sperando di annullare il trasferimento iniziale del copyright che hanno fatto alla 20th Century Fox quando hanno venduto la sceneggiatura originale.

Il reboot di Predator e i problemi legali

Le modifiche alla legge sul copyright apportate nel 1978 hanno consentito una durata del copyright notevolmente estesa, in parte perché aziende come Disney, le cui risorse più preziose sono le loro proprietà intellettuali, hanno esercitato pressioni per questo per anni.

Quella stessa legge, tuttavia, affrontava l’apparente ingiustizia nel consentire alle grandi aziende di acquistare opere protette da copyright dai loro creatori secondo i termini della legge pre-1978 per poi però godere dei benefici successivi al 1978, senza compensare i creatori.

Per rimediare, ai creatori / autori delle proprietà intellettuali è stata data l’opportunità di presentare una petizione per la restituzione dei loro diritti d’autore dopo un certo periodo di tempo, di solito 35 anni.

Molti di questi casi archiviati nel mercato dei fumetti non hanno avuto successo finora, perché i contratti utilizzati dagli editori di fumetti americani identificano virtualmente tutto il lavoro creato dagli autori mentre erano impiegati dall’editore come lavoro fatto “a noleggio”, il che significa che piuttosto che, ai fini legali, non si tratta di un autore che crea un’opera e poi trasferisce il copyright all’editore, ma l’editore è inteso come l’autore originale. Alcuni casi, però, sono andati in un’altra direzione.

Secondo la denuncia, la data di cessazione effettiva per la loro sceneggiatura (originariamente intitolata “Hunters“) è il 17 aprile 2021 – questo fine settimana – il che significa che se Disney non si accorderà con Jim e John Thomas, è probabile che il loro previsto reboot di Predator del regista di 10 Cloverfield Lane Dan Trachtenberg dovrà essere rimandato fino alla disposizione del caso.

La causa Predator è degna di nota in quanto è la prima causa del genere che ha preso di mira Disney su proprietà precedentemente di proprietà di 20th Century Fox, che Disney ha acquistato nel 2019. The Hollywood Reporter, che per primo ha riferito sulla causa, osserva che il potenziale per una causa esiste per molti famosi franchise degli anni ’80, che per decenni hanno generato entrate intramontabili per l’home video, e che sono destinati a scadere nei mesi e negli anni a venire, rendendo gli studi vulnerabili a una sfilata ininterrotta di cause legali come questa.

