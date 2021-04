Le uscite RW Goen del 30 Aprile 2021 vedono la conclusione del seinen manga Moyashimon di Masayuki Ishikawa e i nuovi volumi di serie come Forza Sugar!, Karneval e Karakuri Circus.

Seguono, dal sito web ufficiale di Pegasus Distribuzioni, tutte le uscite RW Goen del 30 Aprile 2021; qui le novità del 16 Aprile.

Le uscite RW Goen del 30 Aprile 2021

Kokeshi Collection #32

& VOL. 4

12,2×17,8, B+sc, b/n, 224 pp

€ 6,95

Dopo SUPPLEMENT abbiamo il piacere di pubblicare un’altra serie attualissima della grande Mari Okazaki, intitolata &. Aoki Kaoru è una donna di 26 anni che non ha mai avuto un fidanzato. Demotivata dalla vita che conduce decide di aprire un salone di manicure in aggiunta al suo lavoro di operatrice sanitaria. Pur avendo una grave avversità per il contatto fisico, è costretta a confrontarsi con la sua paura quando incontra un uomo che non può fare a meno di toccare gli altri. Un altro spaccato di vita di una donna giapponese della grandissima Mari Okazaki.

Cult Collection #62 KISEIJU 15

KISEIJU REVERSI VOL. 6

14×21, B+sc, 188 pp, b/n e col.

€ 9,95

Tatsuki e Tsukami inseguono l’imprevedibile assassino Ebisawa. Il giorno del loro confronto è sempre più vicino, mentre nella città di Igashi-Fukuyama sta per avere inizio l’operazione “Eliminazione parassiti”, guidata dall’elite della Polizia e delle Forze di auto-difesa giapponesi. Una nuova battaglia per la sopravvivenza, dipanatasi all’ombra della leggenda, sta per emergere alla luce…

Dansei Collection #51

FORZA GENKI VOL. 13

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 6,95

Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa un giovane pugile in cerca di fama a Tokyo. Lontano dalla famiglia e dai vecchi amici, con il ricordo dell’ex pugile Mishima, il ragazzo continua a portare avanti il suo riscatto sulla lunga strada per diventare un campione. Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

Velvet Collection #38

KARNEVAL VOL.17

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

€ 7,50

C’è una ragazza che osserva intensamente un tendone da circo a Label Ganze. Il suo nome è Manai. Manai, che non ha memoria della sua infanzia, incontra un giovane straniero mentre sta pulendo il suo giardino. Qual è la relazione tra Yogi e Manai? Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.

Memai Collection #46

RIN VOL.11

12,2×17,8, 180 pp, b/n

€ 6,95

E se il futuro potesse essere letto nei manga? In questa serie magistrale, Harold Sakuishi, l’autore di Beck, dipinge il ritratto di due adolescenti il cui destino sembra già scritto… Norito è un adolescente timido che ha un solo sogno: diventare un mangaka, ma non lo fa non osa confessare la sua passione ai suoi compagni. Tuttavia, un giorno, prende il coraggio a due mani e partecipa a un concorso organizzato da una grande casa editrice giapponese.

Nyu Supplement #33

UQ HOLDER! VOL. 15

11×17, B+sc, 192 pp

€ 6,50

SULLE TRACCE DI NEGI! Dopo essere arrivati a Kyoto, Tota e Kirye finalmente riescono a individuare la bottega di Nagi Spriengfield. Qui trovano Albert Chamomile, il vecchio compagno di Negi Springfield. È il momento per Tota di scoprire nuovi indizi sul passato di Negi, e di come sarebbe stata la sua vita se Tota non fosse mai nato.

Yokai Collection #28

KARAKURI CIRCUS VOL.28

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

La verità sulla natura di Masaru è ormai venuta a galla, e il ragazzo dovrà adesso fare i conti con la terrificante eredità lasciatagli dalla sua famiglia, in una battaglia che metterà in gioco la sua stessa anima. Nel frattempo lo scontro tra gli ultimi Shirogane e le micidiali marionette senzienti raggiunge nuovi inauditi picchi di ferocia.

Ki Supplement #14

MOYASHIMON VOL.13

12,3×17,9, B+sc+bandella, 224 pp, b/n

€ 7,50

L’anno accademico volge al termine. Mentre Misato e Kawahama hanno deciso di trasformare l’acqua di mare in oro con i microbi e il Seminario di Itsuki continua a produrre sake, Madoka Nishino si prepara a sostenere l’esame di ammissione. Solo che la contaminazione da streptococchi mette tutto in discussione! Sawaki salverà finalmente qualcuno? Tutti trovano la loro strada, rispondono alle loro domande e si rendono conto che potrebbero essere cresciuti un po’ in questo ultimo capitolo di Moyasimon. Fermentiamo! Fermentiamo!

Gakuen Collection #44

KISS HIM, NOT ME! VOL. 13

11×17, B+sc, 160 pp, b/n

€ 5,95

Heya! Sono Kae! Non riesco quasi a credere che io e Mutsumi ora siamo una coppia. E hanno anche annunciato il sequel di Mirage Saga! Datemi un pizzicotto, credo di star sognando. Ma forse questo non è il paradiso: presa com’ero da Mirage Saga ho dimenticato il mio appuntamento con Mutsumi, e ora lui mi mette di fronte a una scelta impossibile: chi amo di più, lui o…Shion? Dovrò abbandonare il mio amore per il BL per amore del mio boyfriend?

Hanami Collection #29

E SE FOSSE AMORE? VOL. 6 [DI 10]

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla. Per questo la ragazza giurò di non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte. Ma questo non fu l’unico trauma subito da giovane: nella sua memoria, infatti, rimane indelebile l’incontro che ebbe con il suo amico Miyabi e un misterioso ragazzo, che lei aggredì dopo averlo scambiato per un maniaco. Riprende la pubblicazione di uno dei nostri shojo manga più amati.

Le uscite RW Goen del 30 Aprile 2021 – nuovamente disponibili

Yokai Collection # 1

KARAKURI CIRCUS 1

Acquista l’ultimo volume di Moyashimon