Tsuburaya Productions ha annunciato di recente una nuova serie televisiva del franchise Ultraman intitolata Ultraman Trigger. La società ha quindi iniziato a trasmettere in streaming un teaser trailer di presentazione per la nuova serie live action.

Ultraman Trigger – il teaser trailer della nuova serie televisiva

La serie è un omaggio a Ultraman Tiga, che quest’anno celebra il suo 25° anniversario. Il nuovo eroe Ultraman Trigger è un gigante della luce che sta dormendo dalla sua battaglia contro le forze oscure, ben 30 milioni di anni fa.

Si unisce a Kengo Manaka, la nuova recluta del team di esperti GUTS-Select e umano intriso di luce, per combattere mostri e forze oscure con il preciso intento di proteggere la Terra.

Koichi Sakamoto (Ultraman Geed, Mega Monster Battle Ultra Galaxy: The Movie, Ultraman Ginga S) dirigerà la serie.

Raiga Terasaka, che è il leader della boy band Matsuri Nine., Interpreta Kengo. Kengo usa GUTS Sparklence per trasformarsi in Ultraman Trigger, il quale può cambiare il tipo di potere che utilizza: un tipo di cielo focalizzato sulla velocità e la sua forma naturale, un multi-tipo bilanciato.

In cima all’articolo c’è il trailer della serie, mentre qui in basso potete vedere anche la locandina di Ultraman Trigger:

La serie televisiva Ultraman Chronicle Z: Heroes’ Odyssey è stata presentata per la prima volta il 9 gennaio. La serie presenta Ultraman Zero, un eroe che può viaggiare tra universi paralleli di diverse serie di Ultraman tra cui Ultraman Tiga e Ultraman Z, che rappresentano rispettivamente le ere Heisei e Reiwa. Ultraman Zero collega le due serie, così come le altre del franchise.

La serie tokusatsu live-action di Ultraman Tiga è stata presentata per la prima volta in Giappone nel 1996. La 4Kids Entertainment ha lanciato una versione dello spettacolo doppiata in inglese nel 2002.

Ultraman Trigger sarà presentata in anteprima il 10 luglio alle 9:00 JST su TV Tokyo.

